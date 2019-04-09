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NCAA╱三月瘋不缺席 冠軍戰國際球員就占8位

2019-04-09 16:25世界日報 體育新聞組╱綜合報導

包含來自義大利的莫瑞提在內，NCAA總冠軍賽維吉尼亞和德州理工兩隊合計就有8名國...
包含來自義大利的莫瑞提在內，NCAA總冠軍賽維吉尼亞和德州理工兩隊合計就有8名國際球員。 美聯社
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來自義大利北部城市波隆那的莫瑞提（Davide Moretti），2年前獲得運動員獎學金，大老遠赴美就讀德州理工大學，他從小居住的城市籃球風氣並不興盛，該地主流的運動是足球。

義大利的籃球熱潮在蓋里納利（Danilo Gallinari）2008年加入NBA才逐漸興起，他當年被尼克以首輪第6順位挑選，隨後在金磚隊打出名聲，上季轉戰洛杉磯快艇

美國大學男籃海外球員日益漸增，以總冠軍賽維吉尼亞和德州理工兩隊來說，共有8名國際球員分別來自義大利、阿根廷、法國和紐西蘭等國家。

莫瑞提曾和維吉尼亞的大一替補前鋒巴多基（Francesco Badocchi）共同效力義大利國家青年隊。莫瑞提說：「我們都是首位打入最後4強的義大利球員，所以對祖國來說算是相當不得了的事情。」

今年全國錦標賽1036位選手，有117名國際球員，其中以加拿大23名最多，其次是澳洲14名。在8強賽投進壓哨搬平球，助維吉尼亞進入延長賽的大三前鋒迪亞基特（Mamadi Diakite），在非洲幾內亞被視為全國英雄。

德州理工明年會再多2名國際球員，莫瑞提表示：「我們會試著像一家人，因為他們也從大老遠離家來到這裡，我會想學長們那樣照顧學弟，這裡的文化很不一樣，不過人們都很友善，在這裡感覺一點也不孤單。」

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