NCAA╱媲美KD和AD 威廉森無懸念奪年度最佳球員

2019-04-09 16:29 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



杜克新星威廉森（Zion Williamson）沒有懸念獲得NCAA年度最佳球員。 路透 分享 facebook

美國大學籃球年度大獎之一的奈史密斯獎（Naismith），沒有意外由杜克新星威廉森（Zion Williamson）獲得年度最佳球員，威廉森成為藍魔鬼隊史第8位榮獲該獎的球員。

威廉森同時也是史上第3位以大一身分就榮獲該獎的球員，前2位分別是2007年就讀德州大學的杜蘭特（Kevin Durant）和2012年就讀肯塔基大學的戴維斯（Anthony Davis）。

威廉森表示：「能加入杜克學長們行列，獲得該獎是項榮譽，有許多出色的球員都有機會角逐，我很感謝隊友、教練和家人，這是整個團隊的榮耀，我僅代表我的兄弟們接下這座獎盃。」同樣入選最終名單的球員有岡薩加的大三前鋒八村壘、田納西大三前鋒威廉斯（Grant Williams）和莫瑞州大的大二後衛莫蘭特（Ja Morant）。

威廉森同時也是大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳球員和新秀，他日前也獲美聯社及籃球記者協會的羅伯森獎票選為年度最佳球員；至於另一項大學籃球最高榮譽伍登獎，12日才會公布，威廉森也最被看好獲獎。

杜克大學在全國錦標賽8強輸給密西根州大，不過這一點也不滅威廉森的風采。威廉森現年18歲，大一球季場均22.6分、8.9籃板，命中率6成8全國排名第2；此外場均2.12次助攻和1.79次火鍋，兩項數據都是大西洋沿岸聯盟第一。