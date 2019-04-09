NCAA／UCLA男籃新教頭 巴恩斯可望出線

2019-04-09 14:55 世界日報 編譯組／綜合報導



UCLA男籃新教頭鎖定田納西的巴恩斯。 路透 分享 facebook

由於洛杉磯加大未能同意支付德州基督教大學狄克森（Jamie Dixon）800萬元收購金，學校轉而鎖定田納西的巴恩斯（Rick Barnes）與奧克拉荷馬的克魯格（Lon Kruger）兩位教練人選；知情者透露，巴恩斯最終可望出線。

上述兩人對長期關注大學籃球的球迷來說並不陌生。相關人士透露，這兩位經驗豐富的教練都曾與洛杉磯加大官員進行過面試，然他們不能公開談論，尋求永久替代前球隊教練阿福爾德（Steve Alford）。

現年64歲的巴恩斯，在加入田納西一個賽季後，被認為是領跑者，帶領球隊在NCAA錦標賽中進入區域半決賽，並選為年度奈史密斯教練（Naismith Coach of the Year）。一名接近巴恩斯者告訴洛杉磯時報，他很可能會接下這份工作。

擔任大學籃球隊教練32個賽季中，巴恩斯創造692-364戰績，2003年將德州帶入四強，在Longhorns 17個賽季中，兩次將球隊帶入區域決賽。

而在連續七個賽季沒能進入NCAA錦標賽第二個周末後，德州2015年解雇巴恩斯，但他幾乎同時被田納西雇用，該校四個賽季，每年都增加勝利場數，本賽季以31勝六負成績作收。

根據今日美國公布的薪資數據，巴恩斯上個賽季收入325萬元，收購金額約500萬元。

66歲的克魯格與巴恩斯有類似經歷，在33個擔任教練的賽季中，戰績為639-409，他的球隊最近幾個賽季都表現出色。據今日美國報導，克魯格上賽季薪資為320萬元，收購金額為390萬元。