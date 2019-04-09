親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

運動筆記ZEPRO CITY RUN 彰化場10K路線試跑活動北頭洋走標
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA賽事精華- 爵士 vs. 湖人 (4月8日)今日十大好球 (4月8日)

NCAA／UCLA男籃新教頭 巴恩斯可望出線

2019-04-09 14:55世界日報 編譯組／綜合報導

UCLA男籃新教頭鎖定田納西的巴恩斯。 路透
UCLA男籃新教頭鎖定田納西的巴恩斯。 路透
分享

由於洛杉磯加大未能同意支付德州基督教大學狄克森（Jamie Dixon）800萬元收購金，學校轉而鎖定田納西的巴恩斯（Rick Barnes）與奧克拉荷馬的克魯格（Lon Kruger）兩位教練人選；知情者透露，巴恩斯最終可望出線。

上述兩人對長期關注大學籃球的球迷來說並不陌生。相關人士透露，這兩位經驗豐富的教練都曾與洛杉磯加大官員進行過面試，然他們不能公開談論，尋求永久替代前球隊教練阿福爾德（Steve Alford）。

現年64歲的巴恩斯，在加入田納西一個賽季後，被認為是領跑者，帶領球隊在NCAA錦標賽中進入區域半決賽，並選為年度奈史密斯教練（Naismith Coach of the Year）。一名接近巴恩斯者告訴洛杉磯時報，他很可能會接下這份工作。

擔任大學籃球隊教練32個賽季中，巴恩斯創造692-364戰績，2003年將德州帶入四強，在Longhorns 17個賽季中，兩次將球隊帶入區域決賽。

而在連續七個賽季沒能進入NCAA錦標賽第二個周末後，德州2015年解雇巴恩斯，但他幾乎同時被田納西雇用，該校四個賽季，每年都增加勝利場數，本賽季以31勝六負成績作收。

根據今日美國公布的薪資數據，巴恩斯上個賽季收入325萬元，收購金額約500萬元。

66歲的克魯格與巴恩斯有類似經歷，在33個擔任教練的賽季中，戰績為639-409，他的球隊最近幾個賽季都表現出色。據今日美國報導，克魯格上賽季薪資為320萬元，收購金額為390萬元。

NCAA
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

SBL／當隊長成溝通橋梁 蔣淯安為台啤拚冠

2019-04-08 18:54

NCAA／傳統勁旅缺席 維吉尼亞、德州理工拚隊史首冠

2019-04-08 17:36

SBL／夏普飆31分 季後賽尬老東家金酒

2019-04-08 00:18

HBL／台東被稱「沒有呼吸的球隊」 奪乙組冠軍

2019-04-07 21:51

SBL／裕隆勝達欣登第四 賽後雙方球員叫囂

2019-04-07 21:48

NCAA／驚奇旅程延續 德州理工闖冠軍戰

2019-04-07 11:19

NCAA／0.6秒驚奇逆轉 維吉尼亞闖冠軍戰

2019-04-07 08:47

SBL／一度高居龍頭 金酒第5名作收

2019-04-07 00:53

SBL／例行賽明封關 達欣、裕隆將爭第四名

2019-04-06 21:15

SBL／台啤主力輪休 金酒大勝21分終止五連敗

2019-04-06 20:44

NCAA／最後4強對決 上演「防守拚冠」好戲

2019-04-06 16:03

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士移師舊金山 柯瑞全家跟著搬

2019-04-08 16:06

NBA／單季數據全面大爆發 哈登直逼喬丹紀錄

2019-04-08 18:00

NBA／球員票選誰被高估 衛少、追夢綠並列首位

2019-04-09 09:06

NBA／馬刺進入季後賽模式 德羅展：保持專注

2019-04-08 16:29

羽球／球后戴資穎連霸全台嗨翻 收視創高峰

2019-04-08 22:22

日職／火腿、軟銀火力差很大 王柏融「一打四」

2019-04-08 21:22

NBA／最年輕MVP返風城？ 羅斯透露未來去向

2019-04-09 09:43

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

MLB／林子偉將親領冠軍戒 金布洛爾婉拒邀請

2019-04-09 07:54

MLB／洋基鐵牛棚失守 田中技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19

MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37

NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50

中職30／梁功斌憶過往 最夢幻的全羊隊差點成軍

2019-04-09 12:31

羽球／「不跟誰比只做自己」 戴資穎感性逼哭網友

2019-04-08 16:52

日職／即將交手火腿 軟銀先發稱讚王柏融

2019-04-09 09:26

冰球／史上第一次 中華女子隊奪世界金牌

2019-04-08 17:15

日職／軟銀打線火力旺 王柏融要1打4

2019-04-09 00:30

冰球／深夜練球、年紀最小 中華奪金不可思議

2019-04-08 20:12

NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54

MLB／跨季連47打數無安打 金鶯戴維斯破冏紀錄

2019-04-09 09:05

NCAA／傳統勁旅缺席 維吉尼亞、德州理工拚隊史首冠

2019-04-08 17:36

NBA／甲骨文最後例行賽 勇士拿下西區龍頭

2019-04-09 00:08

MLB／川普推翻古巴協議 球員登入大聯盟受阻

2019-04-09 08:10

NBA／上週東西區最佳球員 華克、衛少強勢入選

2019-04-09 11:57

MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54

體操／李智凱憶多哈站奪金 分數揭曉險落男兒淚

2019-04-08 18:04

MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇致意

2019-04-09 13:56

MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季場場開轟

2019-04-09 12:38

MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18

三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55

冰球／中華隊首奪世界級金牌 明年升二級A組

2019-04-09 00:16

全中運／20日高雄巨蛋開幕 巔覆傳統從白天High到晚

2019-04-08 19:19

亞運／杭州亞運沒棒壘球 中華奧會爭取中

2019-04-08 16:11

SBL／當隊長成溝通橋梁 蔣淯安為台啤拚冠

2019-04-08 18:54

舉重／郭婞淳不談禁藥專注亞錦賽 親友關心喊感動

2019-04-08 17:07

三太子網賽／首日開紅盤 台將統統過關

2019-04-09 00:37

NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top