NCAA／傳統勁旅缺席 維吉尼亞、德州理工拚隊史首冠

2019-04-08 17:36 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



NCAA錦標賽最後冠軍戰由維吉尼亞「騎士隊」和德州理工「紅突擊者隊」出線，這將是兩校首次對決，且任一方贏球都將是隊史首冠。 美聯社 分享 facebook

美國大學男籃「3月瘋」即將邁入尾聲，全國遴選的68支隊伍、在66場輸球就打包的單淘汰賽後，剩下最後2強；維吉尼亞「騎士隊」和德州理工「紅突擊者隊」將於美東8日晚間9點進行總冠軍賽，這將是兩校首次對決，且任一方贏球都將是隊史首冠。

騎士隊的救贖之路

去年成為史上第一支首輪出局的頭號種子，維吉尼亞今年捲土重來一路打到冠軍賽，大三後衛傑洛米（Ty Jerome）在四強賽後說：「回想去年此刻我們正開始春訓，這季我們能打到最後一場比賽，這是從小就一直懷抱的夢想，我們會盡一切努力完成使命。」

爭議結尾

維吉尼亞四強賽贏得驚險，他們最後1.5秒仍60：62落後奧本大學，大三後衛居伊（Kyle Guy）最後0.6秒在底角搶投逆轉三分彈，雖然沒有進，但裁判對杜提（Samir Doughty）犯規響哨，居伊3罰全中，助維吉尼亞1分逆轉。

居伊表示：「每個籃球員都能夢過投出致勝球的時刻，不論是罰球還是什麼，那是好的緊張感，就像現在輪到我的機會了。」NCAA賽會也對這個犯規提出釋疑，杜提被吹犯規是因為他侵犯到居伊出手後的落地空間。

除了這個犯規，球迷們也熱議居伊在出手被犯規前，傑洛米前場推進時2次運球沒有被裁判吹，如果當下違例成立的話，維吉尼亞恐怕就會失去最後一擊的機會。

美足學校 德州理工男籃偉業才剛開始

德州理工隊史只有一座全國總冠軍，由WNBA傳奇巨星史渥普絲（Sheryl Swoopes）1993年率女籃奪冠，現在男籃有機會再為學校再添一座。該校近年來美足比較出名，堪薩斯酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）就是出身德州理工，這位NFL上季MVP四強賽也有到場加油。

比爾德今年獲美聯社票選年度最佳教練，他先前執教的安吉洛和麥克莫里等大學都是NCAA二級學校，4年前轉任阿肯色大學小石城分校後才登上一級賽場，本季是他執教德州理工的第3個球季，他們去年成績是8強。

比爾德（Chris Beard）說：「我們有不錯的球員，球隊今年首度拿下大12聯盟冠軍，這個聯盟也是全國中數一數二好，我認為我們有資格站上決賽舞台。」

沒有傳統藍血勁旅

今年支傳統藍血勁旅都缺席最後4強，這是全國錦標賽自1987年起，首次杜克、北卡、堪薩斯、肯塔基、路易維爾或洛杉磯加大全都不在4強的一屆。