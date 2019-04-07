SBL／裕隆勝達欣登第四 賽後雙方球員叫囂

2019-04-07 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



達欣隊蘇翊傑（左三）跟裕隆隊胡凱翔（右）賽後叫囂。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook SBL例行賽封關戰裕隆隊迎戰達欣隊，攸關兩隊季後賽席次，裕隆頂住末節倒數兩分鐘遭達欣追到3分差壓力，呂政儒關鍵兩罰俱中，周柏臣23秒再放進籃下兩分，終場94：87擊敗達欣，以第四名並帶有一勝優勢前進季後賽。

賽後雙方握手致意，但蘇翊傑跟胡凱翔叫囂，所幸裁判、兩隊教練即時拉住未讓衝突擴大。達欣教練范耿祥表示，自己當下也一頭霧水，「我已經準備握手，兩邊突然吵起來，就趕緊將大夥拉開。」

裕隆上半場在雙洋將瓊斯（Emanuel Jones）、夏普（Walter Sharpe）領銜取得雙位數領先，夏普第三節再獨轟14分，帶著20分差進入第四節。

但第四節達欣打出9：2攻勢，倒數兩分鐘溫立煌三分打追到8分，林宜輝快攻上籃，林冠綸1分17秒再飆右側45度角三分冷箭，幫助達欣以8：0，追到3分差。

所幸呂政儒倒數1分04秒兩罰俱中，達欣連續兩波進攻沒把握，反倒讓周柏臣23秒接獲長傳擺進兩分，終場前林冠綸、梅奧三分出手未果，蘇翊傑抄截上籃忙中有錯也旋框而出，終場裕隆94：87擊敗達欣。

兩軍賽前同為17勝18負，獲勝的裕隆與金酒隊同為18勝，但裕隆取得對戰勝分差優勢，擠下金酒登第四，季後賽首輪迎戰金酒，第六的達欣則將碰上衛冕軍璞園隊，達欣本季遭璞園橫掃一勝難求。