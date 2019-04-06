NCAA／最後4強對決 上演「防守拚冠」好戲

2019-04-06 16:03 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



最後四強，台北時間7日引爆。 世界日報 分享 facebook

2019年美國大學男籃全國錦標賽已經接近尾聲，最後四強將在6日對決，分別由維吉尼亞出戰奧本、與密西根州大迎戰德州理工。

相較於目前NBA華麗的進攻球風，這次最後四強的主旋律，將是一般球迷已經遺忘的「防守才能贏得冠軍」。

最後四強有三隊在本季防守效率排名全國前九，四強中唯一的第一種子維吉尼亞倚靠的就是頂級防守，防守效率在全國排名第五；排名第一的是德州理工，對手平均每100次進攻只能得84分，不只是本季全國最佳，更是這項數據自18年前開始記錄以來的第一。

「防守是我們的DNA，防守就是我們的招牌，」德州理工總教練比爾德（Chris Beard）說，「我們不會改變，我們一直都是努力防守的球隊。」

德州理工在八強賽時打敗第一種子的岡薩加，而岡薩加正是全國進攻最強的球隊，就是個好例子。矛盾之爭，往往由盾勝出。

「在我們球隊，如果你不打防守，你就無法上場，」德州理工的愛德華茲（Kyler Edwards）說。

德州理工的防守擅於向對手施加壓力，他們在本屆全國錦標賽的前四場賽事，一共有67分是靠對手失誤得到，最好的防守，往往能轉化為簡單的得分機會。

比爾德獲選為本季美聯社大學男籃年度最佳教練，他的防守哲學其中一大關鍵，就是要求球員快速回防，要減少對手快攻的機會。

「每支球隊都各有贏球方法，我們的就是防守，」比爾德說，「這不是什麼秘密，我們就是靠防守。」