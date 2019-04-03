SBL／黃聰翰8記三分彈白搭 璞園延長賽險勝台啤

2019-04-03 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



在戰績榜上排名第2、3名的台啤與璞園今天正面交鋒，兩隊一路拚戰到延長賽，璞園在洋將強森遭驅逐出場的情況下，由簡偉儒拿下關鍵4分，終場以91：87險勝台啤，確定以例行賽第三名晉級季後賽。

台啤在上周賽程落幕後，就確定以例行賽第二名晉級到季後賽，且將在首輪輪空，而璞園則是只要在今天贏球，就能確定穩坐例行賽第三名，除了在季後賽首輪將先帶有一勝優勢，還可能碰上目前排名第六名的達欣，雙方本季例行賽六度交手璞園橫掃達欣。

不過璞園今天卻遭遇台啤的頑強抵抗，台啤射手黃聰翰外線火力全開，全場共投進個人生涯新高的八顆三分球、26分領軍下，與多點開花的璞園一路拉鋸。

兩隊在第四節最後五分鐘你來我往，台啤黃聰翰接連飆進兩顆三分球，但璞園也靠著凱爾強攻籃下與吳岱豪爆扣將差距縮小到2分差距，隨後台啤在幾次外圍出手落空後，遭陳冠全在籃下擺進兩分，幫助璞園在最後三分鐘扳平戰局。

第四節最後兩分半鐘璞園強森靠著高難度的單打技巧取分，但黃聰翰隨即又回敬一顆三分球，反觀璞園強森因為吞下個人本場比賽第二次違反運動道德犯規，遭到驅逐出場。

第四節最後一分鐘璞園連續兩波進攻都錯失超前機會，而台啤則是在最後20秒靠著蔣淯安兩罰一中取得2分領先，比賽最後10.7秒璞園凱爾在籃下放進追平兩分，掌握最後一擊的台啤蔣淯安傖惶出手未能命中，比賽進入延長賽。