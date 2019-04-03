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NCAA／最後四強防守至上 老班奈特影響深遠

2019-04-03 16:56世界日報 體育新聞組╱綜合報導

防守至上老帥，班奈特影響深遠。 美聯社
防守至上老帥，班奈特影響深遠。 美聯社
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今年最後4強各隊都相當強調防守，這跟維吉尼亞大學「騎士隊」總教練班奈特（Tony Bennett）父親有關係。

老班奈特（Dick Bennett）生涯執教歲月超過50年，最佳成績是2000年帶領威斯康辛打進4強。老班奈特在執教威斯康辛時，曾和現在執教奧本大學的總教練波爾（Bruce Pearl）常常對決，當時執教密爾瓦基大學的波爾甚至花錢買了老班奈特的防守影片研究。

而密西根州大總教練伊佐（Tom Izzo），則是曾在老班奈特的訓練營下工作過，加上小班奈特，今年最後4強有3隊總教練都跟老班奈特關係密切。班奈特說：「父親對比賽的影響，也許多人都不知道，不過他的教練圈子範圍很大。」

班奈特的招牌是父親開創的收縮防守（pack line），這套策略簡單說是將防守範圍鎖小到三分線內一步以內、內縮版的盯人防守，有許多NCAA學校都把這套防守融入球隊體系。維吉尼亞大學多虧了老班奈特的防守，以及進步的進攻，他們從去年首輪爆冷強勢歸來，學校今年睽違35年再次晉級4強。

班奈特2000年曾和父親一起打到4強，當時他是威斯康辛的助理教練；現在自己當總教練首次晉級4強，班奈特將再次向父親討教。

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