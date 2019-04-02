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SBL／林韋翰生涯首度大三元 裕隆逆轉勝金酒

2019-04-02 21:34聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

SBL洋將夏普下半季在被金門酒廠釋出後轉戰裕隆納智捷，今晚首度面對前東家金酒砍進23分，並抓下15個籃板球，加上林韋翰繳出12分、11助攻、10籃板的生涯首度大三元，終場裕隆以84比78擊敗金酒。

裕隆洋將夏普（左二）面對前東家金酒得到23分、15籃板。記者余承翰／攝影
裕隆洋將夏普（左二）面對前東家金酒得到23分、15籃板。記者余承翰／攝影
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裕隆洋將夏普（右）面對前東家金酒得到23分、15籃板。記者余承翰／攝影
裕隆洋將夏普（右）面對前東家金酒得到23分、15籃板。記者余承翰／攝影
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金酒洋將賽勒（左）與裕隆林力仁（右）爭搶球。記者余承翰／攝影
金酒洋將賽勒（左）與裕隆林力仁（右）爭搶球。記者余承翰／攝影
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裕隆林力仁（右）在第四節連續飆進兩記三分球將比分拉開。記者余承翰／攝影
裕隆林力仁（右）在第四節連續飆進兩記三分球將比分拉開。記者余承翰／攝影
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裕隆林韋翰（右）繳出12分、11助攻、10籃板的大三元成績。記者余承翰／攝影
裕隆林韋翰（右）繳出12分、11助攻、10籃板的大三元成績。記者余承翰／攝影
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金酒于煥亞（前）砍進全場最高的24分。記者余承翰／攝影
金酒于煥亞（前）砍進全場最高的24分。記者余承翰／攝影
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裕隆林力仁（左）在第四節連續飆進兩記三分球將比分拉開。記者余承翰／攝影
裕隆林力仁（左）在第四節連續飆進兩記三分球將比分拉開。記者余承翰／攝影
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裕隆洋將夏普（左一）面對前東家金酒得到23分、15籃板，賽後與以前的隊友握手相擁...
裕隆洋將夏普（左一）面對前東家金酒得到23分、15籃板，賽後與以前的隊友握手相擁。記者余承翰／攝影
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