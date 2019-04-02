CBA／廣廈季後賽求扳平 恐成林志傑最終戰

2019-04-02 19:34 台灣醒報 台北報導



台灣球星林志傑（左）效力的浙江廣廈，2日將再度與新疆飛虎對戰，若此戰輸球，林志傑恐將結束CBA生涯。 新華社 分享 facebook

「若廣廈隊陣中洋將繼續積弱不振，林志傑恐被迫結束CBA生涯！」台灣球星「野獸」林志傑與其效力的浙江廣廈隊，2日晚間將再度對陣已取得聽牌優勢的新疆飛虎，而廣廈隊若再輸球就將遭淘汰。在合約到期之際，林志傑下季續約可能性大大降低，或許2日的比賽就是他CBA生涯的最終戰役。

一肩挑起得分重任

林志傑與同為台灣出身的劉錚，同效力於中國一級聯賽的廣廈隊，後者因季中骨折受傷而早早結束球季，但37歲的林志傑仍扮演老大哥的角色，一肩扛起球隊的得分重擔，在雙洋將都「當機」的情況下，挺身而出為球隊解危，日前更單場轟下27分，避免球隊遭新疆隊橫掃。

球隊瀕臨淘汰邊緣

今年是野獸西進中國的第10個賽季，而根據CBA最新規定，同隊同季只能登錄一位台灣籍球員，但2019年前簽約者不在此限，以年齡來看，現年37歲的林志傑隊比不上準備邁向生涯巔峰的劉錚，前者的合約將於今年季末到期，在新規定的影響下，外界認為廣廈會放棄林志傑。

廣廈隊在季後賽首輪擊敗同城的稠州隊後，次輪面對新疆隊卻先連輸兩場，好不容易靠著林志傑的爆發，才艱苦將戰局扳成1比2，但若2日在主場落敗，等於宣告野獸的CBA生涯將告終。此外，新疆隊中也有從台灣西進的年輕世代選手周儀翔，本場比賽或許將成兩代台灣球星的最終對決。

離開中國的下一步

日前有媒體指出，若林志傑季末選擇返台，東南亞職籃聯賽的台灣寶島夢想家隊有意招攬，對此，身為夢想家老闆之一的「黑人」陳建州對媒體表示，只要球迷想看，球隊都會試圖去談判。

他說，目前不排除任何可能性，而夢想家陣中也有與林志傑同為台灣籃壇「黃金世代」的李學林和田壘，也有網友戲稱，若林志傑季末成功加盟，將進化成「黃金夢想家」。

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