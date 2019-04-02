親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

打架就換警局長？該換的，其實是政客的腦袋

運動筆記2019我的全馬初體驗-名古屋女子馬拉松添丁~初馬加油~
健行筆記「波津加」真的是「坡真崎」北邊山女出行簿：茶壺山
NBA今日最佳好球- Josh Jackson (4月2日)今日最佳助攻- Ryan Arcidiacono (4月2日)

CBA／廣廈季後賽求扳平 恐成林志傑最終戰

2019-04-02 19:34台灣醒報 台北報導

台灣球星林志傑（左）效力的浙江廣廈，2日將再度與新疆飛虎對戰，若此戰輸球，林志傑...
台灣球星林志傑（左）效力的浙江廣廈，2日將再度與新疆飛虎對戰，若此戰輸球，林志傑恐將結束CBA生涯。 新華社
分享

「若廣廈隊陣中洋將繼續積弱不振，林志傑恐被迫結束CBA生涯！」台灣球星「野獸」林志傑與其效力的浙江廣廈隊，2日晚間將再度對陣已取得聽牌優勢的新疆飛虎，而廣廈隊若再輸球就將遭淘汰。在合約到期之際，林志傑下季續約可能性大大降低，或許2日的比賽就是他CBA生涯的最終戰役。

一肩挑起得分重任

林志傑與同為台灣出身的劉錚，同效力於中國一級聯賽的廣廈隊，後者因季中骨折受傷而早早結束球季，但37歲的林志傑仍扮演老大哥的角色，一肩扛起球隊的得分重擔，在雙洋將都「當機」的情況下，挺身而出為球隊解危，日前更單場轟下27分，避免球隊遭新疆隊橫掃。

球隊瀕臨淘汰邊緣

今年是野獸西進中國的第10個賽季，而根據CBA最新規定，同隊同季只能登錄一位台灣籍球員，但2019年前簽約者不在此限，以年齡來看，現年37歲的林志傑隊比不上準備邁向生涯巔峰的劉錚，前者的合約將於今年季末到期，在新規定的影響下，外界認為廣廈會放棄林志傑。

廣廈隊在季後賽首輪擊敗同城的稠州隊後，次輪面對新疆隊卻先連輸兩場，好不容易靠著林志傑的爆發，才艱苦將戰局扳成1比2，但若2日在主場落敗，等於宣告野獸的CBA生涯將告終。此外，新疆隊中也有從台灣西進的年輕世代選手周儀翔，本場比賽或許將成兩代台灣球星的最終對決。

離開中國的下一步

日前有媒體指出，若林志傑季末選擇返台，東南亞職籃聯賽的台灣寶島夢想家隊有意招攬，對此，身為夢想家老闆之一的「黑人」陳建州對媒體表示，只要球迷想看，球隊都會試圖去談判。

他說，目前不排除任何可能性，而夢想家陣中也有與林志傑同為台灣籃壇「黃金世代」的李學林和田壘，也有網友戲稱，若林志傑季末成功加盟，將進化成「黃金夢想家」。

【更多精采內容，詳見

林志傑劉錚田壘
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

SBL／助富邦登頂瞄準冠軍 米歇爾獲單周最佳球員

2019-04-02 16:36

NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31

世界盃男籃／怪物新人威廉森 美國隊有意徵召

2019-04-02 12:33

NCAA／名帥難忘 率至少2校晉4強者僅8人

2019-04-01 17:33

籃球／日本男籃通過審核 睽違44年再戰奧運

2019-04-01 16:57

NCAA╱擊敗肯塔基 奧本奪隊史首張4強門票

2019-04-01 16:53

NCAA ／威廉森雙十無用 杜克1分飲恨無緣4強

2019-04-01 09:54

SBL／雙洋將給力 富邦主場日登頂

2019-04-01 00:24

SBL／不想在同事面前丟臉 富邦主場日自力登頂

2019-03-31 21:42

SBL／雙洋將帶頭衝 富邦退達欣例行賽登頂

2019-03-31 21:00

ABL／阿提諾要命失誤 夢想家吞季後賽首敗

2019-03-31 17:21

NCAA╱杜克爭冠變數 射手瑞迪許膝傷恐缺席8強

2019-03-31 16:26

NCAA／八村壘22分白搭 德州理工爆冷首闖4強

2019-03-31 10:20

籃球／路易斯突襲鬥牛聖地 陳盈駿直呼幸運

2019-03-31 08:01

SBL／台銀單洋將雖敗猶榮 璞園贏球未見喜色

2019-03-30 23:50

SBL／單洋將展拚勁 台銀主帥：不覺得輸了

2019-03-30 21:30

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

富邦人壽攜手大專體總二次攻蛋 各校力挺UBA大專籃球聯賽

2019-03-27 11:13
看更多

熱門文章

NBA／林書豪打滿末節攻5分 暴龍12分差勝魔術

2019-04-02 09:49

日職／王柏融全場4支1 火腿1：3不敵樂天

2019-04-02 18:45

不適應無球打法 林書豪很難融入暴龍

2019-04-02 10:00

NBA／湖人卡盧索生涯新高：每戰都是求職信

2019-04-02 00:28

世界盃男籃／怪物新人威廉森 美國隊有意徵召

2019-04-02 12:33

日職／台灣巨怪終上一軍 廖任磊擔任西武中繼

2019-04-02 07:00

NBA／詹姆斯世界盃缺席 東京奧運沒說死

2019-04-02 09:25

NBA／格林本季新高29分 暴龍隊史六度分區封王

2019-04-02 11:24

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

大馬羽賽／戴資穎保球后 至少得打到四強才穩

2019-04-02 08:56

NBA／深受綠衫軍愛戴 韋德獲贈冠軍地板驚喜

2019-04-02 13:20

NBA／綠衫軍先禮後兵 韋德TD花園最終戰吞敗

2019-04-02 10:29

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

NBA／開女兒愚人節玩笑 綠衫軍教頭遭報應

2019-04-02 16:36

日職／10天4球場1387公里 王柏融的遠征挑戰

2019-04-02 10:44

NBA／最佳新秀誰屬 西蒙斯投給唐西奇

2019-04-02 10:40

MLB／洋基傷兵潮 史丹頓、安都哈拉傷缺陣

2019-04-02 08:23

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

2019-04-02 18:46

NBA／曾重用林書豪 籃網教頭亞特金森傳獲續約

2019-04-02 14:09

中職／職棒第五隊 影響大學、社會隊？

2019-04-02 01:04

MLB／安都哈右肩關節唇撕裂 最慘可能整季報銷

2019-04-02 11:58

中職／艾銳克接替人選？義大利國手李狄被點名

2019-04-01 21:12

NBA／遭公鹿末節擊潰 籃網季後賽路步步驚心

2019-04-02 12:50

日職／日本仙台演台灣內戰 今天有機會

2019-04-02 00:26

MLB／海斯6.1局無安打被拉下 金鶯牛棚險砸鍋

2019-04-02 11:28

MLB／本季初登板 陳偉殷後援一個都沒抓到

2019-04-02 00:15

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

NBA／末節轟垮灰狼 拓荒者重回西區第3

2019-04-02 15:00

日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14

NBA／2019一場未打 灰狼柯文頓動刀

2019-04-02 15:15

MLB／今日戰績表 普萊斯也擋不住紅襪3連敗

2019-04-02 16:07

邁阿密網賽／費德勒第101冠 伊斯納甘拜下風

2019-04-02 00:19

日職／陳冠宇登錄羅德一軍 台將新球季第5人

2019-04-02 15:37

棒球／吳昇峰、王政浩 業餘雙王牌入選中培隊

2019-04-02 00:43

NBA／溜馬主場擊退活塞 爭主場優勢還得加油

2019-04-02 11:45

MLB／7局12K平個人新高 克里文格不滿意球速

2019-04-02 12:33

NBA／上週最佳球員 里拉德、佐蒙德攜手獲選

2019-04-02 11:16

NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31

中職／艾銳克接替人選來了 里迪披上兄弟球衣

2019-04-02 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top