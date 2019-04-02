NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



大學男籃╱杜克、北卡都回家…最後4強賽 新血爭鋒！ 楊婷華 分享 facebook

藍血球隊（杜克、北卡和肯塔基）傳統勁旅相繼淘汰，今年全國錦標賽最後4強是新血球隊的天下。決戰舞台來到明尼蘇達的美國銀行球場，其中奧本和德州理工是隊史首闖全國4強，兩隊都有機會在本屆創造歷史，成為繼1999年康大首闖四強就拿下總冠軍的首支隊伍。

與其爭鋒的還有密西根州大，他們是4強中唯一有拿過全國冠軍的隊伍，而維吉尼亞大學則是睽違了35年，再度重返4強。在周六開打前，先來打量這4支來自不同聯盟的球隊，看誰能在冠軍賽剪網、灑下勝利的彩帶。

密西根州大--斯巴達人隊

密西根州大最大的武器就是溫斯頓和籃下防守，雖然這兩股力量還沒有同場一起發揮，不過是他們一路打進4強的重要關鍵。溫斯頓持球相當有威脅性，他兩邊都能切入吸引犯規，在分球助攻上也相當精準，能找到在等到空檔的隊友，他的變速能輕易晃過對手。

隨著球季進行，溫斯頓愈來愈常和大二前鋒提爾曼（Xavier Tillman）搭配，在擊敗杜克一役中，提爾曼多次獲空檔灌籃。此外，斯巴達人隊的籃下封阻相當出色，提爾曼、沃德（Nick Ward）和戈斯（Kenny Goins）3名前鋒至少都有2人在場上。

奧本大學--老虎隊

老虎隊喜歡先發制人，總教練波爾堅信控制場上節奏，控球主要交給大三後衛哈珀（Jared Harper），身高才5尺11吋的哈珀，場均15.2分，是隊上第2得分點，他在場上表現無懼，懂得如何直搗黃龍，他的速度幫助布朗獲得不少空檔。

球隊雖然在16強賽傷了大二前鋒歐基奇（Chuma Okeke），不過在8強對戰肯塔基時禁區對抗並不輸對手。老虎隊讓野貓隊外線命中率不到2成4，失誤次數和團隊助攻一樣多（14次），他們的個人防守很出色，不會過度補防而讓對方有輕易空檔。

維吉尼亞--騎士隊

問問ACC聯盟的教練就知道，大家都不太想對上維吉尼亞，因為騎士隊總教練班奈特會讓對手失去節奏，把比賽變成半場進攻的消耗戰。騎士隊是4強中唯一僅存的頭號種子，他們的防守做得不錯，同樣不讓對手輕易切入，只能從外線開火，防守功力連續6季排名全國前7。

不過這支騎士隊和過往有些不同，今年他們也能得分，居伊善於利用掩護，尋找跳投機會。進攻另一關鍵是大二後衛杭特（De`Andre Hunter），今年他成為先發後為球隊增加更多進攻火力，他在今年預測選秀排名第6。

德州理工--紅突擊者隊

紅突擊者隊是今年68強中，防守最高效的球隊，他們先發5人加上2名常用的替補，身高和運動能力都很出色，因此即使換防，也不會讓對方太容易大吃小；當中6尺10吋的前鋒歐文斯（Tariq Owens），場均可貢獻2.4顆火鍋。

德州理工先協防讓對手難切入，等到對方放棄改投外線時，變成加強外圍防守，歐文斯在終場前蓋八村壘森三分球火鍋就是最好例子，16強賽他們讓密西根外線19投中1，密西根前鋒利物斯（Isaiah Liver）說：「他們把對手研究很透徹，知道對手的進攻習慣。」