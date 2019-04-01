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NCAA╱擊敗肯塔基 奧本奪隊史首張4強門票

2019-04-01 16:53世界日報 體育新聞組╱綜合報導

老虎隊大三後衛哈珀（Jared Harper）26分全隊最高，率隊擊敗肯塔基晉級...
老虎隊大三後衛哈珀（Jared Harper）26分全隊最高，率隊擊敗肯塔基晉級NCAA錦標賽4強。 美聯社
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31日的中西區冠軍賽，第5種子奧本大學「老虎隊」，在延長賽以77：71扳倒第2種子肯塔基大學，拿到隊史首張全國錦標賽4強門票。

在彩色紙屑飄揚下，奧本總教練珀爾（Bruce Pearl）向球隊喊聲，這一勝是為了歐基奇（Chuma Okeke），接著是為了奧本大學；他們的大二前鋒歐基奇，在上一場16強賽受重傷，檢查結果是左膝十字韌帶斷裂，僅管不能上場，歐基奇這場仍坐著輪椅在板凳加油。

奧本大學在第2輪擊敗第4種子堪薩斯，在16強爆冷頭號種子北卡，接著再擊倒第2種子肯塔基，接連擊敗傳統籃球名校，奧本大學證明學校並非只有美足球隊聞名。

老虎隊大三後衛哈珀（Jared Harper）26分全隊最高，他下半場最後37秒上籃，助球隊60：60將比賽逼入延長賽，延長賽中哈珀3次上籃加上6次罰球，貢獻12分。布朗（Bryce Brown）24分全隊次高。

主帥珀爾說：「我們想要創造歷史，我們不再是灰姑娘了，我們的男籃也拿過聯盟冠軍，過去以來一直都很出色，現。」老虎隊過去全國錦標賽最佳成績是8強，不過已經是33年前的事情了，奧本大學本季前2次交手都輸給肯塔基，這次總算在全國舞台甜蜜復仇，他們4強對手是南區第1種子、維吉尼亞大學。

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