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NCAA／名帥難忘 率至少2校晉4強者僅8人

2019-04-01 17:33世界日報 彭廣揚

自從1985年全國錦標賽將應邀名額擴增到64個以來，全美只有八位總教練曾經分別以...
自從1985年全國錦標賽將應邀名額擴增到64個以來，全美只有八位總教練曾經分別以兩所或者三所大學主帥的身分，率領球隊過關斬將晉級到最後四強，而肯塔基大學的卡利帕里就是其中一人。 路透
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參加籃球聯賽，如果可以組建成功一支精兵直搗龍穴，堪稱勇將；至於統領過兩支旗幟不同的勁旅，先後都攀頂奪標，則是名將。勇將可佩，名將卻寥寥可數！

美國大學男籃全國錦標賽，由於年年球員和球隊的表現幾乎都不可預測，始終吸引著許多球迷和球評關注的眼神；大部分的教練，也以每年是否能夠率隊應邀與賽、晉級第二輪、躋身甜蜜16強（Sweet Sixteen）、菁英八強（Elite Eight）、最後四強（Final Four），作為本身執教生涯重要成就指標。

「最後四強」是登峰前最後一步，歷年以來，已經有155位總教練有過這種刻骨銘心的經歷；但是自從1985年全國錦標賽將應邀名額擴增到64個以來，全美只有八位總教練曾經分別以兩所或者三所大學主帥的身分，率領球隊過關斬將晉級到最後四強。

包括曾經統領過洛杉磯加大和堪薩斯大學的布朗（Larry Brown）、帶領過麻州大學、曼菲斯大學和肯塔基大學的卡利帕里（John Calipari），先後擔任佛羅里達大學和奧克拉荷馬大學主帥的庫格（Lon Kruger）、前後指導過辛辛那提大學和西維吉尼亞大學的哈金斯（Bob Huggins）、曾經執教堪薩斯大學和北卡羅萊納大學兵符的威廉斯（Roy Williams）、領軍阿肯色大學和奧克拉荷馬州大的薩頓（Eddie Sutton）、分別率領過愛阿華大學和亞利桑納大學的歐爾森（Lute Olson），以及出任過普維旺斯學院、肯塔基大學和路易維爾大學總教練的皮提諾（Rick Pitino）。

現年78歲的布朗來自紐約，1988年統領堪薩斯大學降伏奧克拉荷馬大學，成為美國大學男籃第一；2004年6月15日，布朗率領底特律活塞隊擊敗洛杉磯湖人隊，成為NBA霸主。

庫格現年66歲，是奧克拉荷馬大學在任主帥，曾經先後擔任紐約尼克隊助理教練和亞特蘭大鷹隊總教練，曾五次帶領不同學校入列全國錦標賽，於1994年和2016年分別帶領佛羅里達大學和奧克拉荷馬大學挺進最後四強。

威廉斯原來是傳奇教練史密斯（Dean Smith）的助理，現年68歲。在堪薩斯大學執教期間，勝率為80.5%，在北卡大學任教期間，勝率有77.3%；該校並且於2005年、2009年、以及2017年，三度登上全國男籃盟主寶座。

現年66歲，在紐約地區長大的皮提諾，有32年指導大學男籃的經驗，也出任過紐約尼克隊總教練。他是全國唯一的教練曾經帶領過三所學校晉級到最後四強，其中肯塔基大學在1996年榮獲全國冠軍，路易維爾大學則是在2013年成為全國男籃最強。

已經83歲的薩頓，是奧克拉荷馬州立大學校友，是大學男籃屈指可數的「800勝」教練，曾經四次帶領不同學校打進全國錦標賽。

挪威後裔的歐爾森 ，現年84歲，從1980年到2001年間，曾經五次帶領球隊晉級到最後四強，其中有四次是領導亞利桑納大學。他的得意之作，是1997年在延長賽以84：79擊敗肯塔基大學，成為籃壇新王。

西維吉尼亞大學現任總教練哈金斯，65歲，於1989年到2005年之間任教辛辛那提大學，贏球比例達到75.7%。辛辛那提大學於1992年曾經是最後四強。2007年球季開始，哈金斯回到母校西維吉尼亞大學任教。

剛歡度60歲生日，卡利帕里自從2009年以來一直都是肯塔基大學總教練，2012年成為大學男籃總冠軍。卡利帕里已經在大學男籃奔波27個球季，其中有24個球季勝場數都在20次以上，還有三季勝場總數在35次以上。

名帥難忘 ，易幟仍王！

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