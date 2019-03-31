SBL／不想在同事面前丟臉 富邦主場日自力登頂

2019-03-31 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦隊米歇爾。記者侯永全／攝影 分享 facebook 距離例行賽登頂只差一步，富邦勇士隊今天在「主場日」最終戰，靠著雙洋將米歇爾（Tony Mitchell）、賈西亞（Charles Garcia）都繳出「雙十」成績領軍下，打完三節就取得20分的領先優勢，最終以93：66輕取達欣隊，收下9連勝，以23勝12負拿下隊史首次例行賽聯盟龍頭位置，取得季後賽首輪輪空利多。

前天擊敗台啤隊後，富邦也點亮M1魔術數字，只要富邦再取一勝或是台啤再吞一敗，富邦就能拿下例行賽第一位置，今天靠的雙洋將帶頭衝，上場12人都有得分紀錄，最終以27分差收下勝利。

「這兩場比賽的勝利對我們而言都很重大，先是擊敗台啤點亮魔術數字，今天又在主場日成功登頂。」富邦主帥許晉哲賽後說。看到主場日吸引超過2千名球迷進場支持，許晉哲說：「當然會想要就是今天（登頂），我們也不想在同事面前丟臉。自己拿下總比等別人送我們來得好，這個部分全隊都有共識。」

拿下平隊史（台灣大隊）的9連勝成功登頂，許晉哲直言當然會高興，不過能拿下總冠軍會讓他更高興，「例行賽第一只是我們的一個目標，而我們也一直在進步中。」許晉哲指出此役獲勝原因，在於成功守住達欣麥克連（Anthony McClain），「OJ（梅奧）這部分是守不住，但麥克連這個點是我們一定要手下的，今天也是這6場比賽中唯一守的好的。」

例行賽接近尾聲，富邦只剩4月5日對上台銀隊的比賽，許晉哲直言就是會以磨練較少上場的球員為主，「最後一場我們每節都只會用單洋將應戰，至於主將（蔡）文誠、（張）宗憲和小胖（洪志善）確定會輪休，也是避免他們又受傷。」