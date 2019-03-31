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SBL／富邦主場日輕取達欣

2019-03-31 21:18聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

排名第一的富邦勇士隊今晚在板橋體育館的主場日，迎戰排名第四的臺北達欣工程隊，洋將米歇爾兩分球投10中8，命中率高達八成，攻下全隊最高的24分，並有12籃板及5阻攻，表現全能身手；另一洋將賈西亞兩分球12投中9，命中率也高達七成五，拿下21分，且有15籃板與4助攻，終場富邦以93比66輕取達欣。

富邦隊賈西亞在達欣隊施顏宗防守下，單手投籃。記者侯永全／攝影
富邦隊賈西亞在達欣隊施顏宗防守下，單手投籃。記者侯永全／攝影
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富邦隊米歇爾在達欣隊麥克連防守下，跳投得分。記者侯永全／攝影
富邦隊米歇爾在達欣隊麥克連防守下，跳投得分。記者侯永全／攝影
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達欣富邦勇士

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