SBL／雙洋將帶頭衝 富邦退達欣例行賽登頂

2019-03-31 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



距離例行賽登頂只差一步，富邦勇士隊今天在「主場日」最終戰，靠著雙洋將米歇爾（Tony Mitchell）、賈西亞（Charles Garcia）都繳出「雙十」成績領軍下，打完三節就取得20分的領先優勢，最終以93：66輕取達欣隊，收下9連勝，以23勝12負拿下隊史首次例行賽聯盟龍頭位置，取得季後賽首輪輪空利多。

前天擊敗台啤隊後，富邦也點亮例行賽封王的魔術數字，只要富邦再取得1勝或是台啤再輸1場，富邦就能拿下第一名位置。今天富邦主場日最終戰，首節靠著劉韋辰壓哨三分球，富邦取得8分領先，除了進攻端有表現外，也針對達欣洋將梅奧（O.J. Mayo）展開嚴防，讓他上半場就吞下4次犯規，半場打完富邦已取得14分領先。

易籃後富邦持續轟炸籃框，三節打完將分差擴大到21分，富邦以米歇爾24分、12籃板最佳，賈西亞也挹注21分、15籃板，富邦團隊上場11人都有得分紀錄，最終以27分差擊敗達欣，收下9連勝，追平2014年的台灣大（富邦前身）隊史最長連勝紀錄，也順利收下例行賽龍頭位置。