NCAA╱杜克爭冠變數 射手瑞迪許膝傷恐缺席8強

2019-03-31 16:26 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



杜克陣中射手瑞迪許（Cam Reddish）8強賽因膝傷恐怕無法上場，讓「藍魔鬼隊」爭冠之路增添更多變數。 路透 分享 facebook

第2輪1分險勝中央佛羅里達，16強2分險勝維吉尼亞理工，杜克大學連2場躲過爆冷，31日8強將對上密西根州大，陣中射手瑞迪許（Cam Reddish）恐怕無法上場，「藍魔鬼隊」爭冠之路增添更多變數。

29日的16強賽，杜克打得相當辛苦，直到下半場才超前比分，且又是靠著對手絕殺失敗才拿下勝利，該場比賽瑞迪許沒有上場，他表示自己在賽前一天扭到左膝，並沒有結構性損傷，受傷的地方有一點腫跟僵硬，在訓練師的幫助下愈來愈好，希望能趕上8強賽。

「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）賽後翌日表示，會在8強賽開始前才決定瑞迪許是否上場；K教練並透露，他們整周都以瑞迪許先發的狀況下準備，不過球隊直到16強賽前才知道他受傷，且無法上場。隊友威廉森（Zion Williamson）被問到瑞迪許下一場是否能回歸，他表示：「說真的我不確定，我希望他盡快恢復。」

如果瑞迪許8強再次缺戰的話，杜克可能得再次依靠奧康內爾（Alex O`Connell）頂替先發，這名大二後衛在16強賽上場35分鐘，得到4分。瑞迪許命中率3成5、場均13.6分，同時也是隊上最好的側翼防守者，少了這名大將，魔鬼隊的戰力將大受影響。

而在16強爆冷北卡的奧本大學，大二前鋒歐基奇（Chuma Okeke）在比賽中傷退，30日MRI檢查結果是左膝十字韌帶斷裂，他們31日8強將對戰肯塔基大學。