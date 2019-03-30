NCAA／美大學男籃招募不分國籍 球員國際化

2019-03-30 16:07 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



招募不分國界，國際球員與日俱增。 美聯社 分享 facebook

美國大學男籃可說是愈來愈國際化了。根據體育數據平台Hero Sports的資料顯示，今年NCAA男籃全國錦標賽68隊、總計1036球員中，有117名國際球員，佔了全數的11.3%。

當中以來自加拿大23名最多，其次來自澳洲14名，此數據也反映出美國大學近年來致力招募國際運動員的趨勢。

今年全國錦標賽，國際球員除了以加拿大和澳洲居多，此外還有17個國家至少有兩名球員在參賽名單，當中有七個是非洲國家（奈及利亞、剛果等），而冰島、馬丁尼克、幾內亞、愛沙尼亞、和迦納今年也都各有一名球員參與賽事。

在全國16強隊伍中，有12支球隊隊上有國際球員，共28名，以維吉尼亞五名和岡薩加四名最多。16強中較為知名的國際球員有岡薩加的日本籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）和法國長人蒂利（Killian Tillie），杜克大學的探花熱門巴瑞特（R.J. Barrett）來自加拿大，俄勒岡大四後衛阿敏（Ehab Amin）則是全國錦標賽中唯一的埃及球員。

在68隊當中，擁有最多國際球員的學校是南區第11種子的加州聖瑪莉學院，該校15名球員有10名來自海外，其中七名來自澳洲或紐西蘭，該校在首輪就輸給衛冕軍維拉諾瓦。