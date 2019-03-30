NCAA／往事堪回首一場球賽 造就NBA史上最精采球星對決

2019-03-30 16:16 世界日報 彭廣揚



大鳥柏德(左)與魔術強森。 路透 分享 facebook

時間是見證，因為既是相對而論，也是絕對性結論。

40年前，1979年3月26日在猶他州鹽湖城，密西根州大以75：64擊敗印地安那州大，榮獲美國大學男籃全國錦標賽冠軍；密西根州大當年擁有控衛強森（Earvin Johnson），印第安那州大則有射手柏德（Larry Bird）。

這場大學競技，醞釀並開啟了一段NBA東西區球隊和球星對決的精采篇章。

強森現年59歲，他在離開大學校園後，1979年由洛杉磯湖人隊以狀元相中，從1979年10月12日到1996年4月21日參加過906場NBA比賽，成為家喻戶曉的「魔術」強森，並五度為湖人隊贏得總冠軍榮銜。

柏德是於1978年由波士頓塞爾特人隊第一輪第六順位選中，從此成為NBA頗受歡迎的「大鳥」，三次為塞爾特人隊勇奪總冠軍，於1992年4月3日退休，共征戰過897場NBA比賽。

30年前，密西根大學於1989年4月3日在西雅圖以80：79氣走西東大學，登上全國冠軍寶座。就在這場捷報中，密西根大學的總教練費雪（Steve Fisher）把自己在密大執教生涯推向頂峰，而他的子弟兵萊斯（Glen Rice）也從此名留校史，萊斯在密大代表隊效力四年，共參加過134場比賽，平均每場得到18.2分，他當年在冠軍賽單場獨得31分，六場季後賽共斬獲184分，都是學校空前紀錄。

現年54歲，萊斯1989年由邁阿密熱火隊第一輪第四順位選中，2000年6月19日代表洛杉磯湖人隊，擊敗溜馬隊後登上NBA總冠軍寶座。

20年前，1999年3月29日，康州大學以77：74險勝杜克大學，總教練卡洪（Jim Calhoun）完成了一項「不可能的任務」，從此開啟康大成為全國勁旅的局面。

當年，康大陣容中最搶眼的得分後衛漢密爾頓（Richard Hamilton），後來進入NBA，他曾經是2004年6月15日、底特律活塞隊贏得總冠軍的大功臣。

似水流年，多少往事足堪留戀。