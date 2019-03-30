親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁藥風波連環爆
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

民進黨大敗原因 賴清德：中小企業未獲政府實質幫助

4月嫁李晨？范冰冰2大關鍵爆已懷孕

運動筆記有一段刻骨銘心的愛，叫做我的初超鐵226初次226 超級鐵人賽
健行筆記走向珠穆朗瑪 PART1菜鳥的志佳陽大山
NBA今日十大好球 (3月30日)今日最佳球員- Stephen Curry (3月30日)

NCAA／往事堪回首一場球賽 造就NBA史上最精采球星對決

2019-03-30 16:16世界日報 彭廣揚

大鳥柏德(左)與魔術強森。 路透
大鳥柏德(左)與魔術強森。 路透
分享

時間是見證，因為既是相對而論，也是絕對性結論。

40年前，1979年3月26日在猶他州鹽湖城，密西根州大以75：64擊敗印地安那州大，榮獲美國大學男籃全國錦標賽冠軍；密西根州大當年擁有控衛強森（Earvin Johnson），印第安那州大則有射手柏德（Larry Bird）。

這場大學競技，醞釀並開啟了一段NBA東西區球隊和球星對決的精采篇章。

強森現年59歲，他在離開大學校園後，1979年由洛杉磯湖人隊以狀元相中，從1979年10月12日到1996年4月21日參加過906場NBA比賽，成為家喻戶曉的「魔術」強森，並五度為湖人隊贏得總冠軍榮銜。

柏德是於1978年由波士頓塞爾特人隊第一輪第六順位選中，從此成為NBA頗受歡迎的「大鳥」，三次為塞爾特人隊勇奪總冠軍，於1992年4月3日退休，共征戰過897場NBA比賽。

30年前，密西根大學於1989年4月3日在西雅圖以80：79氣走西東大學，登上全國冠軍寶座。就在這場捷報中，密西根大學的總教練費雪（Steve Fisher）把自己在密大執教生涯推向頂峰，而他的子弟兵萊斯（Glen Rice）也從此名留校史，萊斯在密大代表隊效力四年，共參加過134場比賽，平均每場得到18.2分，他當年在冠軍賽單場獨得31分，六場季後賽共斬獲184分，都是學校空前紀錄。

現年54歲，萊斯1989年由邁阿密熱火隊第一輪第四順位選中，2000年6月19日代表洛杉磯湖人隊，擊敗溜馬隊後登上NBA總冠軍寶座。

20年前，1999年3月29日，康州大學以77：74險勝杜克大學，總教練卡洪（Jim Calhoun）完成了一項「不可能的任務」，從此開啟康大成為全國勁旅的局面。

當年，康大陣容中最搶眼的得分後衛漢密爾頓（Richard Hamilton），後來進入NBA，他曾經是2004年6月15日、底特律活塞隊贏得總冠軍的大功臣。

似水流年，多少往事足堪留戀。

NBA湖人

相關新聞

NCAA／美大學男籃招募不分國籍 球員國際化

2019-03-30 16:07

NCAA／首支頭號種子落馬 北卡爆冷出局

2019-03-30 16:05

NCAA／杜克2分險勝維吉尼亞理工 奪美大學男籃8強門票

2019-03-30 13:36

SBL／張伯維飆分 富邦8連勝點亮M1

2019-03-29 23:57

SBL／打破主場日魔咒 富邦險勝台啤例行賽封王M1

2019-03-29 21:47

NCAA／16強不甜蜜 肯塔基、休士頓上演防守硬戰

2019-03-29 19:15

NCAA／藍魔鬼最佳射手 杜克關鍵時刻球給瑞迪許

2019-03-29 17:09

NCAA／八村壘17分 岡薩加甜蜜復仇闖美大學男籃8強

2019-03-29 11:36

SBL／首次主場日 台銀贏面子輸裡子

2019-03-29 00:31

SBL／贏面子輸裡子 台銀主場日不敵裕隆

2019-03-28 22:28

NCAA／種子隊都沒輸 迎來史上最猛16強

2019-03-28 16:50

NCAA╱再對壘佛州大 岡薩加想復仇得靠克拉克

2019-03-28 16:48

SBL／強森大三元 璞園創勝分差紀錄

2019-03-28 00:33

SBL／璞園強森大三元 本季最大勝分差宰金酒

2019-03-27 22:03

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

富邦人壽攜手大專體總二次攻蛋 各校力挺UBA大專籃球聯賽

2019-03-27 11:13
看更多

熱門文章

日職／王柏融首戰4打數安打未現 火腿延長獲勝

2019-03-29 21:00

NBA／柯瑞追平3分無用 唐斯致勝罰球氣走勇士

2019-03-30 11:17

NBA／脫口秀玩真心話遊戲 布萊恩評誰才是史上最強

2019-03-29 19:30

日職／王柏融第三打席還是滾地出局 首安仍未出爐

2019-03-30 15:30

羽球／球后新戰袍亮相 戴資穎大馬羽賽尋求衛冕

2019-03-29 18:45

NBA／吉諾布里背號退休 催淚之餘歡笑不斷

2019-03-29 20:00

NBA／負面肢體語言過多 詹姆斯曾被要求改善

2019-03-30 08:57

日職／歷年台將首戰敲安少 王柏融再拚安

2019-03-30 08:27

日職／首戰未敲安自評普通 王柏融要享受比賽

2019-03-29 22:03

MLB／迎轉隊後首戰 派克斯頓：當洋基人壓力大

2019-03-30 09:01

NBA／退休時光用來補償家人 吉諾布里致詞許承諾

2019-03-29 19:00

NBA／詹皇率湖人扮攔路虎 黃蜂季後賽希望告急

2019-03-30 14:28

日職／王柏融開幕戰4支0 中田翔再見轟勝歐力士

2019-03-29 21:02

NBA／貝爾為遭禁賽致歉 感謝隊友出面力挺

2019-03-30 10:57

NBA／厄文0.5秒上籃準絕殺 綠衫軍險勝溜馬

2019-03-30 10:07

NBA／重返發跡地 林書豪：紐約我會永遠愛你

2019-03-29 15:19

NBA／冠軍加持 勇士新場館還沒蓋好就已賺錢

2019-03-29 15:54

館長打臉許淑淨 陳昭姿：選手應無意 可能誤食

2019-03-29 17:28

NBA／四分打遭沒收 KD、柯瑞酸裁判是場上最佳球員

2019-03-30 14:41

NCAA／杜克2分險勝維吉尼亞理工 奪美大學男籃8強門票

2019-03-30 13:36

數據團隊當道教練邊緣化 老派教頭將成歷史

2019-03-30 07:00

NBA／諾基奇受重傷打擊 拓荒者展現真摯情誼

2019-03-30 10:55

NBA／喬治、衛少合轟52分白搭 金塊碎雷霆暫時並列龍頭

2019-03-30 11:45

NBA／字母哥扭傷休兵？公鹿主帥：視身體狀況決定

2019-03-29 15:58

NBA／對卡珍斯不當飆罵 綠衫軍禁特定球迷觀賽

2019-03-30 09:34

中職／遭中信火速解約 艾銳克簽小聯盟約回海盜

2019-03-30 11:48

中職／楊志龍優質先發 兄弟賞悍將3連敗

2019-03-29 22:37

MLB／印地安人再傳傷兵 胡智為成先發頭號替補

2019-03-30 10:08

日職／陽岱鋼4打數敲1安 巨人遭廣島完封

2019-03-29 20:31

日職／王柏融首戰無安打 栗山英樹：再等他一下

2019-03-29 22:26

日職／栗山英樹挺王柏融：請再等他一下

2019-03-29 23:48

MLB／薛則登今年最高薪 紅襪薪資冠聯盟

2019-03-30 08:08

NBA／若超音速還存在 路易斯：打進季後賽沒問題

2019-03-30 12:04

日職／首安沒出爐 王柏融先享受比賽

2019-03-29 23:44

日職／宋家豪中繼1.1局失1分 首勝飛了

2019-03-29 21:10

NBA／里拉德飆分擒老鷹 拓荒者勇奪6連勝

2019-03-30 11:55

中職／楊家維逆轉3分彈轟猿 獅隊3連勝

2019-03-29 22:43

NCAA／藍魔鬼最佳射手 杜克關鍵時刻球給瑞迪許

2019-03-29 17:09

中職／本季首勝入袋 兄弟楊志龍獲單場MVP

2019-03-29 23:51

日職／王柏融成行銷重點 電車、拍貼機都有「大王」

2019-03-29 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top