NCAA／藍魔鬼最佳射手 杜克關鍵時刻球給瑞迪許

2019-03-29 17:09 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



關鍵時刻，杜克球給瑞迪許。 法新社 分享 facebook

NCAA大學男籃全國錦標賽全美第一種子杜克大學本季曾輸過五場比賽，其中對岡薩加和雪城大學的比賽，是在怪物新人威廉森（Zion Williamson）有上場的情況下落敗；再加上全國錦標賽第二輪一分險勝中央佛羅里達大學，這幾場比賽正好點出杜克外線命中率不佳的致命傷。

以對戰雪城一役為例，杜克在射手瑞迪許（Cam Reddish）缺陣下，延長賽四分敗北，該場外線43投僅9中。

被視為選秀狀元和探花的威廉森和巴瑞特（RJ Barrett），兩人擅單打、能切，加上左手優勢，自然成為對方區域防守的重點，此時瑞迪許如果能發揮外線火力，杜克大學的進攻勢必更加全面。

當「藍魔鬼」關鍵時刻需要外線火力，瑞迪許會是最佳人選，這名大一新生三分線命中率為33.3％，是隊上最佳射手，在下半場球隊平手或相差一球狀況下，三分線命中率躍升至42％，認為關鍵在於「專注」的瑞迪許說：「我們很想要贏球，很期待投出那關鍵一球。」

杜克16強戰對手是第四種子維吉尼亞理工，雙方上個月交手時，杜克在威廉森缺賽情況下以77：72獲勝。不過瑞迪許說：「我們不能把勝利視為理所當然，一定要每分鐘竭盡全力，不能錯失任何一球，每一隊上場都是拼了命奮戰。」

「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）說：「我們球員都還很年輕，但他們想要贏球的意志非常好。」

以瑞迪許為例，他說自己來到杜克之後，投籃和防守精進不少，表現更為全面，他一點也不認為自己只是隊上第三得分點，「K教練」也不這麼想，瑞迪許說：「當我們不在乎誰是得分主力時，就是我們最強的時刻。」