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NCAA／16強不甜蜜 肯塔基、休士頓上演防守硬戰

2019-03-29 19:15世界日報 體育新聞組╱綜合報導

肯塔基、休士頓將上演防守硬戰。 路透社
肯塔基、休士頓將上演防守硬戰。 路透社
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周五晚間最後一場NCAA大學男籃全國錦標賽16強賽，由中西區第二種子肯塔基大學強碰第三種子的休士頓大學，這場比賽預料會是場防守焦土戰。

休士頓本季場均失分僅61分、全國排名第七，而肯塔基則是64.5分、排名第28，來到全國錦標賽後，兩隊防守表現更上一層，休士頓前兩場平均只讓對手拿下57分，肯塔基更為壓制，兩戰對手平均只攻得50分。

兩隊教練對於球隊第二輪防守表現都相當滿意，休士頓以74：59擊敗第11種子俄亥俄州大，主帥山普森（Kelvin Sampson）說：「多虧了格雷沙姆（Brison Gresham）的防守，對方中鋒維森（Kaleb Wesson）七次出手，有六次是被逼到外線。」

而肯塔基也不遑多讓，他們第二輪對上伍佛德學院，讓NCAA一級賽事三分球王麥基（Fletcher Magee）打得灰頭土臉，全場外線12投全數落空，總教練卡利帕里（John Calipari）說：「我們不會讓對方輕鬆出手。」

休士頓前兩戰的籃板都比對手出色，他們近七戰六勝狀況不錯，這是他們球隊自1984年冠軍賽落敗後，首次闖進16強；而肯塔基則是前兩場比賽都祭出堅強防守，讓對手命中率不佳。

NCAA

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