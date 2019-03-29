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NCAA／八村壘17分 岡薩加甜蜜復仇闖美大學男籃8強

2019-03-29 11:36中央社 安那罕28日綜合外電報導

八村壘。 路透
八村壘。 路透
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岡薩加備受期待的混血好手八村壘今天攻下17分，率隊在美NCAA男籃賽「甜蜜16強」，以72比58擊敗佛羅里達州大晉級8強，也報了去年輸球的一箭之仇。

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃錦標賽季後賽「甜蜜16強」點燃戰火，季後賽西區頭號種子，奪冠熱門程度僅次於杜克（Duke）大學、維吉尼亞（Virginia）大學的岡薩加（Gonzaga）大學，今天出戰西區第4種子佛羅里達州立 (Florida State) 大學。

兩隊去年也在「甜蜜16強」碰頭，當時岡薩加以60比75敗下陣來，無緣持續晉級，今天的比賽岡薩加一路領先，上半場在八村壘、柏金斯（Josh Perkins）分別拿下10分的帶領，最多領先14分的情況下，半場打完以38比27握有11分領先。

落後的佛羅里達州大緊咬岡薩加，下半場一度將落後追到只剩4分，諾維爾（Zach Norvell Jr.）適時砍進三分球，讓岡薩加拉出7比0攻勢，再把領先拉開至兩位數差距，

岡薩加除八村壘攻下全隊最高17分，克拉克（Brandon Clarke）有15分、12籃板的「雙十」成績，柏金斯、諾維爾都拿下14分。

相較對手得分多點開花，佛羅里達州大在得分上則是佛瑞斯特（Trent Forrest）一枝獨秀，他今天攻下全場最高20分，可惜獨木難撐大局，球隊仍在16強止步。

岡薩加的八村壘身體素質佳，在日本的國手資歷完整，2014年U17世青賽以平均22.6分勇奪得分王頭銜，2017年的U19世青再幫日本打下隊史最佳的第10名。

進到岡薩加後，八村壘也逐年進化，本季平均每場比賽可有19.7分、6.6籃板、1.5助攻的表現，被看好若投入美國職籃NBA選秀，有機會在樂透區被選上。

NCAA選秀NBA

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