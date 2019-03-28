SBL／贏面子輸裡子 台銀主場日不敵裕隆

2019-03-28 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



靠著團隊優異的防守成功帶起進攻，裕隆隊今天在舉辦「主場日」的台銀隊主場以91：76拿下勝利，此役繳出12分、10助攻、7籃板的林韋翰後表示，看到大家展現出來的企圖心，加上自己始終認為有好的防守，要贏球也就不是太困難，在近兩千名台銀球迷面前成功取勝。

台銀今天舉行首場主場日，首日由「金條日」打頭陣，之後兩天活動還將舉行「家電日」及「機票住宿券日」，就是要讓到場幫台銀加油的球迷可以同樂，三天主場日所有門票也都由台銀包下，首日雖是平日進行，也動員了近兩千名球迷到場。

雖然面對台銀眾多球迷的壓力下，裕隆靠著優異的防守帶起進攻，團隊5人得分上雙，其中上周因下嘴唇撕裂傷提前傷退的洋將夏普今天歸隊就繳出23分、14籃板成績，賽後他表示，自己傷勢愈來愈好，也與球隊產生良好的化學反應，希望能帶領球隊繼續向前。

而作東的台銀雖沒拿下勝利，主帥韋陳明仍對子弟兵堅持到底的表現給予肯定，看到板橋體育館今天湧入眾多球迷，韋陳明笑說：「我想今晚我們才發揮三成動員功力，相信到假日人數一定會更多。」