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NCAA╱再對壘佛州大 岡薩加想復仇得靠克拉克

2019-03-28 16:48世界日報 體育新聞組╱綜合報導

岡薩加今年16強再度對上佛州大。 路透
岡薩加今年16強再度對上佛州大。 路透
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岡薩加大學「鬥牛犬隊」去年全國錦標賽16強，在內線法籍主力蒂利（Killian Tillie）受傷缺席，加上威廉斯（Johnathan Williams）和八村壘（Rui Hachimura）兩名先發前鋒早早陷入犯規麻煩下，以60：75輸給佛州大「塞米諾爾人隊」。

岡薩加今年16強再度對上佛州大，蒂利這次健康無慮能夠上場，不過在這場深度、經驗、高度和運動能力較勁中，大三前鋒克拉克（Brandon Clarke）很有可能才是左右勝負比賽關鍵。

克拉克身高6尺8吋，上季從聖荷西州大轉學岡薩加，該季名中率6成99全國最佳，場均3.1火鍋並列第3。在岡薩加第2輪對戰貝勒大學的比賽，克拉克生涯第2場全國錦標賽全場18投15中，繳出36分、8籃板和5火鍋驚人數據。

克拉克說：「這是我打球以來最快樂的時光，我很榮幸有機會為岡薩加打全國錦標賽。」

不過相較於貝勒，佛州大身材優勢更為出色，隊上得分主力、加拿大籍前鋒卡本蓋勒（Mfiondu Kabengele）6尺10吋，中鋒庫馬傑（Christ Koumadje）7尺4吋，其它3名輪替鋒線身高也都超過6尺7吋，這場強強對話岡薩加難佔便宜。

威廉斯

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