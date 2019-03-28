NCAA／種子隊都沒輸 迎來史上最猛16強

2019-03-28 16:50 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



本季NCAA的Sweet16是史上最豪華的陣容，囊括了四大賽區的14支前四種子。 路透 分享 facebook

NCAA的瘋狂三月改寫紀錄，史上首度四大賽區前三種子都進最終16強！過往NCAA常充斥著大爆冷，本季雖然也發生過低種子球隊勝出，但至少各賽區前三種子都有驚無險過關；在進入最終16強賽，專家在四大賽區的頭號種子中，依舊最看好「藍魔」杜克大學，而維吉尼亞大、岡薩迦及北卡羅萊納大學則緊追在後。

根據《富比世網》報導，NCAA必然出現冷門的魔咒雖然在首輪曾上演，例如南區第4種子堪薩斯州大慘遭加州大學歐文分校爆冷，但本季魔咒並未席捲前三種子。繼藍魔鬼日前驚險擊敗密西根州大「斯巴達人」後，也代表四大賽區的前三種子都成功挺進16強，這也是NCAA改制之後，首度前12種子都沒掉隊。

談及NCAA種子球隊制度，由超過300隊所組成各大賽區的NCAA，在最終的淘汰賽劃分為四大賽區：西區、中西區、南區及東區，各分區都會有16支種子球隊依照順位對決（第一種子打第16種子，以此類推），即便高順位種子能打低順位種子看起來是對強隊的保障，但一場定勝負的淘汰賽仍有變數。

然而，本季卻是史上首度四大賽區前三種子，共12隊都打進Sweet16（最終16強賽），再加上有2隊是第四種子，表示本季前16強有14支是各分區的前4種子，可視為歷年來戰力最巔峰的16強賽。

《CBS體育網》報導，在最終16強的預測中，專家仍最看好有三少的杜克大學，雖然他們差點敗給斯巴達人，但準狀元郎錫安火力無人能敵，即便斯巴達人祭出雙塔都無法阻止錫安轟炸籃筐。而其後被看好的順序恰好都是各區的第一種子，依序是維吉尼亞大學、岡薩迦大鬥牛犬及北卡。

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