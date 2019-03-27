親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

主播吳宇舒婚姻有危機？ 老公遭爆吃窩邊草

運動筆記歡樂臺大校園馬拉松🐳5000m自我測驗【一步渺小】 2019萬金石35K後，抽起來的是妳的無能為力
健行筆記苗栗･薑麻園･關刀山日走、瞭望台夜拍【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！
NBA焦點對決- Blake Griffin vs. Nikola Jokic (3月27日)焦點球員- De'Aaron Fox (3月27日)

富邦人壽攜手大專體總二次攻蛋 各校力挺UBA大專籃球聯賽

2019-03-27 11:13聯合線上／ 張思婷

富邦人壽UBA二度進軍小巨蛋，萬人見證男女籃新霸主誕生。 圖／富邦人壽 提供
富邦人壽UBA二度進軍小巨蛋，萬人見證男女籃新霸主誕生。 圖／富邦人壽 提供
分享
富邦人壽UBA連續兩年決戰臺北小巨蛋，今年現場超過萬名球迷齊聚臺北小巨蛋！富邦人壽與大專體總攜手，再次把UBA推上籃球最高殿堂小巨蛋，讓球員站上夢想舞台展現拚勁、力搏冠軍金盃，更讓熱情球迷享受最棒的觀賽體驗，盡情為自己喜愛的球隊歡呼、喝采。

富邦人壽UBA再掀籃球瘋潮，從各大專院校內持續擴大延燒，至小巨蛋決賽期間再達顛峰，兩天八場決賽場場刺激熱鬪，也吸引舉重金牌國手郭婞淳、富邦勇士隊球員現身觀賽，支持富邦人壽UBA！富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關心台灣籃壇發展，與大專體總合作在UBA推廣上兼顧賽事深度與行銷廣度，近兩年全民掀起一股「決賽攻蛋瘋潮」；他認為「只有累積沒有奇蹟」，肯定所有選手一路以來的辛勤苦練，UBA小巨蛋殿堂屬於所有堅持不懈的球員，追求十年一刻的注目與掌聲。

男子組冠軍賽，由唯一南臺灣隊伍的義守大學，對戰連三季都前進冠軍戰的健行科大，健行科大展現重返王座的決心，最終以88:63力退義守，強勢收下隊史第二冠。女子組部分，世新大學首度挑戰冠軍賽敗北，來勢洶洶的佛光大學靠著新人后陳孟欣的超齡發揮，以73:54拿下隊史首冠，成為富邦人壽UBA女一級新后座。男、女冠軍隊伍不僅獲頒「富邦人壽紀念獎盃－樂高冠軍督瑪熊」，今年暑假亦將遠赴澳洲移地訓練，接軌國際並提升學生視野。

富邦人壽力挺UBA大專籃球聯賽，支持球員站上籃壇最高殿堂，冠軍隊伍獲頒樂高督瑪熊...
富邦人壽力挺UBA大專籃球聯賽，支持球員站上籃壇最高殿堂，冠軍隊伍獲頒樂高督瑪熊冠軍獎盃。 圖／富邦人壽 提供
分享

UBA冠軍決賽於小巨蛋現場湧進超過萬人，各校加油團也到場強勢應援，於現場展現應援熱度更成為場邊焦點，賣力加油炒熱現場氣氛；更有許多球迷守在影音平台上同步觀看即時賽況，透過SSUtv YouTube頻道LIVE觀賞男子冠軍賽人次近20萬，觀看流量與互動讓直播影片首次直衝YouTube發燒影片第三名，決賽期間八場賽事，近71萬總觀看人次，創下UBA賽史上官方數位轉播最火熱紀錄。

富邦人壽很高興再次與大專體總共同推動大專籃球運動發展，UBA賽事已席捲全台大專院校，並獲更多校方肯定支持，並全力投入UBA賽事，包括政治大學為今年男子組的新面孔，成軍兩年即衝進一級賽事八強行列，明年將強勢挑戰更上層樓，另女子組隊伍中，包括新科后座佛光大學、世新大學以及來自府城的成功大學，均於本季賽事中創下隊史最佳成績，多所學校、球員、學生、家長的齊心投入，皆為賽事注入熱血活力，並於校園掀起UBA籃球瘋潮，讓富邦人壽UBA更具可看性，也更延續擴大賽事影響力。

UBA決賽連續兩年打進小巨蛋，富邦人壽支持所有球員站上夢想舞台，不僅全力支持專業層級的UBA大專籃球聯賽，持續打造UBA專屬文化並再創巔峰，也舉辦富邦人壽勇士系際冠軍盃，挖掘素人球員的籃球夢，鼓勵青年球員踏實追夢，從籃球轉動逐夢的能量，發揮運動正面力量，看見運動的價值，也讓運動融入於生活之中。

相關新聞

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

UBA／高承恩冠軍戰前丟皮夾 感謝小黃司機拾金不昧

2019-03-27 11:10

WSBL／跨三季都沒開胡 台電教頭無奈

2019-03-26 23:59

WSBL／菜鳥羅蘋搶鋒頭 鄭慧芸擔心她打太好

2019-03-26 22:15

圖／WSBL國泰逆轉電信 例行賽全勝

2019-03-26 21:50

WSBL／台電跨季35連敗 教頭林紀妏想過下場打

2019-03-26 20:38

圖／WSBL台電守不住領先 苦吞跨三季35連敗

2019-03-26 19:59

NCAA／弟承兄志 瓊斯拚杜克奪冠圓夢

2019-03-26 16:17

NCAA／16強沒有灰姑娘 接下來場場硬戰

2019-03-26 16:15

SBL／率富邦七連勝並列龍頭 賈西亞獲單周MVP

2019-03-26 14:08

WSBL／不悔捨世新 台元雙姝：經驗無價

2019-03-26 00:56

WSBL／母校佛光封后 黃郁婷：學妹幫完成心願

2019-03-25 22:16

WSBL／無緣參與世新隊史最佳 彭曉彤、卓敬小遺憾

2019-03-25 21:02

NCAA／下半場防守加強 北卡重返16強

2019-03-25 18:04

NCAA／領先25分差點翻船 田納西延長賽險勝

2019-03-25 18:00

NCAA╱威廉森32分助杜克險勝 晉甜蜜16強

2019-03-25 14:46

ABL／季後賽門票開賣 夢想家31日彰化戰吸血鬼

2019-03-25 12:20

SBL／一日兩勝 達欣教頭喊好忙

2019-03-25 00:59

SBL／沉澱後再出發 達欣宋宇軒回神飆分

2019-03-24 22:37

SBL／達欣主題日引退 張智峰：感觸很深

2019-03-24 21:18

NCAA╱杜克威廉森灌籃猛 佛爾：在我面前不可能

2019-03-24 18:50

NCAA╱封鎖伍佛德射手麥基 肯塔基險晉16強

2019-03-24 18:33

NCAA╱日籍新星八村壘拿6分 岡薩加踹下貝勒晉級

2019-03-24 18:26

SBL／達欣OB賽飆最高分 陳子威：只有5分鐘扣打

2019-03-24 17:59

SBL／陳子威打OB賽 田浩：教練強啊

2019-03-24 16:46

ABL／1分飲恨猛龍 夢想家仍以19勝封王

2019-03-24 16:30
看更多

熱門文章

NBA／林書豪續低迷僅2分 暴龍112：103公牛

2019-03-27 09:44

NBA／諾基奇嚴重骨折 里拉德：讓我想到喬治

2019-03-26 15:57

NBA／飆59分太陽輸33分 布克寫下難堪紀錄

2019-03-26 16:30

NBA／眾星為諾基奇祈福 里拉德：永遠不想此事發生

2019-03-26 17:00

邁阿密網賽／非爆冷專家 官方認證謝淑薇是高手

2019-03-26 16:10

舉重／失眠服安眠藥出事 奧運金牌許淑淨涉禁藥

2019-03-27 10:11

NBA／拓荒者晉季後賽傷大將 諾基奇傷退恐報銷

2019-03-26 14:28

中職／味全教頭可望下周公布 葉君璋就是龍頭？

2019-03-26 16:11

棒球／鄭浩均想催166公里 被虧「頂新狀元」

2019-03-26 15:17

NBA／戈貝爾274次灌籃 創聯盟單季最多紀錄

2019-03-26 18:23

MLB／球員平均年薪連掉兩年 兩大咖還沒有工作

2019-03-26 18:01

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

林書豪持續低迷 諾斯深海救援不放棄！

2019-03-27 10:11

中職／林智勝連兩戰開砲 不敵林泓育12局致勝轟

2019-03-26 23:33

NBA／林書豪仍陷低潮 連4戰得分個位數

2019-03-27 09:56

NBA／執教湖人聯手詹姆斯？ 基德：不會拒絕

2019-03-26 16:59

中職／頂新加溫選秀 大學球隊恐斷層

2019-03-26 23:52

邁阿密網賽／決勝盤4局領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

NBA／刻意讓布克破60分？ 太陽作法再惹爭議

2019-03-27 10:54

MLB／球員間公認的過譽 哈波獲六成選票

2019-03-27 08:24

舉重／未來一年再有禁藥 郭婞淳恐無緣東奧

2019-03-27 10:27

NBA／左腿骨折動刀 諾基奇復出沒有時程表

2019-03-27 08:58

NBA／布克生涯次高59分 獨木難撐太陽

2019-03-26 13:56

MLB／普荷斯沒後悔加入天使 想和鱒魚一起奪冠

2019-03-26 15:56

MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56

舉重／許淑淨涉禁藥繳獎牌 教練、奧會暫無回應

2019-03-27 11:06

棒球／羨慕林祖傑 合庫楊振裕卻不想再選秀

2019-03-26 14:04

影／中職延長賽戰到午夜 猿林泓育開轟狙擊中信

2019-03-26 23:37

NCAA／弟承兄志 瓊斯拚杜克奪冠圓夢

2019-03-26 16:17

舉重／許淑淨涉用藥 奧運雙金暫時沒事

2019-03-27 10:21

WSBL／台電跨季35連敗 教頭林紀妏想過下場打

2019-03-26 20:38

NBA／諾基奇賽季報銷 眾球星集氣祈福

2019-03-27 00:05

棒球／遞補王維中打亞運 蔡偉凡大豐收

2019-03-26 14:37

日職／中居正廣預測新球季 點名王柏融帶來刺激

2019-03-26 17:18

中職／搶球隊先發 大師兄開季連轟

2019-03-26 23:49

NBA／麥凱倫左膝傷未癒 預計再休一星期

2019-03-26 17:00

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

WSBL／菜鳥羅蘋搶鋒頭 鄭慧芸擔心她打太好

2019-03-26 22:15

NBA／破史托雅克維奇紀錄 希爾德歸功前輩指點

2019-03-27 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top