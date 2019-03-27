富邦人壽攜手大專體總二次攻蛋 各校力挺UBA大專籃球聯賽

2019-03-27 11:13 聯合線上／ 張思婷



富邦人壽UBA二度進軍小巨蛋，萬人見證男女籃新霸主誕生。 圖／富邦人壽 提供 分享 facebook 富邦人壽UBA連續兩年決戰臺北小巨蛋，今年現場超過萬名球迷齊聚臺北小巨蛋！富邦人壽與大專體總攜手，再次把UBA推上籃球最高殿堂小巨蛋，讓球員站上夢想舞台展現拚勁、力搏冠軍金盃，更讓熱情球迷享受最棒的觀賽體驗，盡情為自己喜愛的球隊歡呼、喝采。

富邦人壽UBA再掀籃球瘋潮，從各大專院校內持續擴大延燒，至小巨蛋決賽期間再達顛峰，兩天八場決賽場場刺激熱鬪，也吸引舉重金牌國手郭婞淳、富邦勇士隊球員現身觀賽，支持富邦人壽UBA！富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關心台灣籃壇發展，與大專體總合作在UBA推廣上兼顧賽事深度與行銷廣度，近兩年全民掀起一股「決賽攻蛋瘋潮」；他認為「只有累積沒有奇蹟」，肯定所有選手一路以來的辛勤苦練，UBA小巨蛋殿堂屬於所有堅持不懈的球員，追求十年一刻的注目與掌聲。

男子組冠軍賽，由唯一南臺灣隊伍的義守大學，對戰連三季都前進冠軍戰的健行科大，健行科大展現重返王座的決心，最終以88:63力退義守，強勢收下隊史第二冠。女子組部分，世新大學首度挑戰冠軍賽敗北，來勢洶洶的佛光大學靠著新人后陳孟欣的超齡發揮，以73:54拿下隊史首冠，成為富邦人壽UBA女一級新后座。男、女冠軍隊伍不僅獲頒「富邦人壽紀念獎盃－樂高冠軍督瑪熊」，今年暑假亦將遠赴澳洲移地訓練，接軌國際並提升學生視野。

富邦人壽力挺UBA大專籃球聯賽，支持球員站上籃壇最高殿堂，冠軍隊伍獲頒樂高督瑪熊冠軍獎盃。 圖／富邦人壽 提供 分享 facebook

UBA冠軍決賽於小巨蛋現場湧進超過萬人，各校加油團也到場強勢應援，於現場展現應援熱度更成為場邊焦點，賣力加油炒熱現場氣氛；更有許多球迷守在影音平台上同步觀看即時賽況，透過SSUtv YouTube頻道LIVE觀賞男子冠軍賽人次近20萬，觀看流量與互動讓直播影片首次直衝YouTube發燒影片第三名，決賽期間八場賽事，近71萬總觀看人次，創下UBA賽史上官方數位轉播最火熱紀錄。

富邦人壽很高興再次與大專體總共同推動大專籃球運動發展，UBA賽事已席捲全台大專院校，並獲更多校方肯定支持，並全力投入UBA賽事，包括政治大學為今年男子組的新面孔，成軍兩年即衝進一級賽事八強行列，明年將強勢挑戰更上層樓，另女子組隊伍中，包括新科后座佛光大學、世新大學以及來自府城的成功大學，均於本季賽事中創下隊史最佳成績，多所學校、球員、學生、家長的齊心投入，皆為賽事注入熱血活力，並於校園掀起UBA籃球瘋潮，讓富邦人壽UBA更具可看性，也更延續擴大賽事影響力。

UBA決賽連續兩年打進小巨蛋，富邦人壽支持所有球員站上夢想舞台，不僅全力支持專業層級的UBA大專籃球聯賽，持續打造UBA專屬文化並再創巔峰，也舉辦富邦人壽勇士系際冠軍盃，挖掘素人球員的籃球夢，鼓勵青年球員踏實追夢，從籃球轉動逐夢的能量，發揮運動正面力量，看見運動的價值，也讓運動融入於生活之中。