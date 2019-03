NCAA/狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

今年美國大學男籃錦標賽(NCAA Men’s Basketball Tournament)就如以往精彩、無一冷場,但最大的特色是就是本屆無任何爆冷、無灰姑娘故事、進入16強的都是樹大根深、名門大派的傳統籃球強權,例如:杜克大學、密西根州大、密西根大學、北卡大學、肯塔基大學、佛州州大等。破天荒的是一二三號種子球隊、共12隊目前全數進入16強,這是NCAA錦標賽實施80年來首次!

最好看的一場比賽莫過第二輪的杜克大學與中佛羅里達大學的激戰,有礙於中佛大6呎7吋超級巨無霸中鋒佛爾(Tacko Fall)籃下威力,與大三主將得分後衛道金斯(Aubrey Dawkins)的「喬丹級」表現,杜克大半場比賽都處於小分拉鋸戰,直到最後幾秒才分出勝負,把藍魔鬼隊嚇的一身冷汗,從鬼門關邊逃過。

中佛羅里達大學後衛道金斯(左)在對杜克大學一戰狂取32分,可惜最後一擊未進,球隊以1分之前在16強戰前遭到淘汰。 美聯社 分享 facebook

賽後兩隊分別都有人落淚,中佛大中鋒佛爾與隊友們難掩與失望落寞之情,就差那麼一分(最後倒數兩次進攻都沒進球)中佛大差點打進隊史上第一次16強。杜克大學K教練(Mike Krzyzewski)接受賽後訪問時,一方面驚魂未定、另一方面也相當感傷珍惜這艱苦的一戰。他甚至說中佛大應該是要獲勝的。事後他摟著兩名中佛大隊員耳提面命的安慰著他們,從此可以看得到K教練的氣度與運動家精神。場外的英雄相惜,其實重於場內的最後比數與結果。

美國大學男籃錦標賽之所以好看與瘋狂,關鍵就在於錦標賽獨有的單淘汰賽制度,看似高種子對低種子的對抗,其實是極不公平又帶一點運氣的瘋狂比賽。拿杜克與中佛大的比賽來說,要是這兩隊做一系列五戰三勝或七戰四勝的比賽,中佛大的勝率是多少?所以靠著這種一賽決生死、一場定江山的比賽,低種子弱隊可以抱著決一死戰的精神來打;相反地,高種子球隊也不能掉以輕心,容不得任何一點失誤與犯錯空間,輕則失分、重則輸全盤。

也就是在這種情況下,發生了第一輪密西根州大教練伊索(Tom Izzo)被拍攝到叫暫停時暴怒狂罵大一新生亨利(Aaron Henary)的事件。第一年新生亨利6呎6吋,目前屬於大學介於二星至三星級球員,在錦標賽第一輪對上伊利諾州的布萊德利大學,密州大上半場陷入苦戰,布大靠著緊迫黏密的方式,造成密州大整個上半場被壓著頭打著,進入下半場後開始前五分鐘更是被打一輪12比5的悶棍,其中亨利因為防守不積極、個人造成多次失誤,比賽剛好在下半場約剩16分鐘時進入廣告暫停,只見伊索氣的七竅生煙的怒罵著亨利,此景剛好被攝影機給帶到,賽後引起廣泛討論。

密西根州大教練伊索(右)帶隊有強烈的軍隊風格,球員在場上未能盡力做好時,他常常不假顏色當場痛罵。 歐新社資料照片 分享 facebook

其實這不是新聞,只是新一代社群媒體和美國草莓族世代想要煽動的話題。密西根州大不是北卡、肯塔基大,也不是杜克大學等在招收球員時走全國性招募。密州大只能在本州或附近五大湖州做招生,除非極有天賦的球員就在自己本州或附近州,不然真正全國一等一的球員是招募不到的。密州大一般來說只能吸收一些二至四星的球員,然後靠著伊索般的鐵血紀律來磨練,才能這樣每隔幾年好不容易的帶球隊打進32強或16強或菁英8強。有些中小型的二級籃球大學幾十年打不進錦標賽或無法打進第二輪的。

筆者身為密西根州大畢業校友,親眼看過伊索教練的暴怒狂罵,2003年一場在密州大自家迎戰杜克大學踢館的比賽,當時杜克大學和密州大實力不相上下,但杜克大有明星射手後衛瑞迪克(J.J. Redick,目前NBA費城七六人後衛)、控衛杜杭(Chris Duhon)和中前鋒威廉斯(Sheldon Williams)與丹恩(Luol Deng),整場比賽密州大遭到杜克大學嚴密的全場壓迫防守,光是上半場就發生17次失誤。當時被抽調去當控衛的是大三6呎6吋鋒衛搖擺人安德森(Alan Anderson),他個人整場就發生五次失誤。

記得那一場比賽也是全國直播,上半場一次暫停時,安德森正要回到密州大板凳,伊索也是暴怒的衝上球場用怒罵迎接著安德森,像罵龜兒子般的把安德森給罵回板凳。類似的情況也相繼發生在前斯巴達人隊員上,目前在金州勇士隊的格林(Draymond Green)、剛進夏洛特黃蜂隊的布里吉斯(Miles Bridges)、本來大一不被看好,現在是關鍵主將的溫斯頓(Cassius Winston)等都是這樣被罵過來的。

伊索這次爆罵事件包含美國主流媒體和大學教練群方面都是支持伊索教練的,因為他壓住最後的底線-沒有動手!幾位ESPN的大學男籃評論員甚至把南卡大教練馬丁(Frank Martin)、前杜克名將、現任亞利桑納州大教練赫利(Bobby Hurley)類似執教方式也提出,認為伊索教練的怒罵沒有超過。

ESPN電視台著名運動主播范培爾(Scott Van Pelt)在這事發生的的第二天,在自己主持的時段,很嚴正、帶有訓斥教育的口吻發表了以下的真情評論,本文覺得滿值得台灣年輕讀者與體育球迷聽聽的,特別邊聽邊打,逐一把重點段落寫出如下。

「It is about a gigantic problem we have not only allow to happen in this society but go out my way to ensure it get worse. People seem to have a real issue when they are held accountable or others are too harshly. We are so concern with anyone has had their feeling hurt to lose the sight of fact that life has a “scoreboard”. The world will be difficult!! And we do nobody’s any favors when we cuddle that point that they never hear any criticism or harsh word or face any adversity. Because nobody in the job interview or negotiation to stop to ask your feeling then you don’t get the job or contract. What are you gonna do? World stop being mean to you? You should be prepare for the path, not the path for your kids. 」

「這是我們社會目前最大的問題,它不但正發生中,而且越來越嚴重。很多人似乎對於疾言厲色地要一個人負責任與是否可靠這件事很有意見,我們太擔心很多人在遇到事情時的個人感受,而忽略了人生其實就是一個記分板:這世界是很艱難的。而且我們(這社會)已經到了聽不進去任何批評、疾言,或無法面對任何困境。但是(在真實的社會裡)沒有人在求職面試時或合約談判時,會停下來問你個人感受如何。怎麼辦?要大家都對你仁慈嗎?你應該為人生的道路做準備而非道路為你而準備。」

有興趣的讀者,可以直接上網輸入關鍵字「Scott Van Pelt+Tom Izzo」。

至於被罵慘的密西根州大菜鳥球員亨利呢?他說他不在乎被罵,對此沒問題。很好!因為將來不管是進NBA或從事任何職業,在社會上遇到類似漫不經心的事情時,在注重個人自尊的美國社會,老闆上司在你遇到錯時是不會罵你的,直接打包走人即可……