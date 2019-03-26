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圖／WSBL國泰逆轉電信 例行賽全勝

2019-03-26 21:50聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

WSBL今天在板橋體育館進行例行賽最後一天比賽，中華電信上半場打完以37比35領先國泰，但下半場國泰得分爆發，全場共四人得分上雙，國泰最終仍以85比66擊敗中華電信，本季例行賽戰績15戰全勝。

國泰藍浩語（左）切入突破中華電信徐千惠（右）防守。記者余承翰／攝影
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國泰陳薇安（後）切入後直接拋投得分。記者余承翰／攝影
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中華電信文祺（左）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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國泰羅蘋（左）上籃時中華電信黃郁婷（右）阻擋不及。記者余承翰／攝影
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中華電信潘姿吟（右）突破國泰韓雅恩（左）上籃出手。記者余承翰／攝影
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中華電信黃郁婷（左）切入後找尋空檔隊友。記者余承翰／攝影
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國泰鄭伊秀（前）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
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