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NCAA／弟承兄志 瓊斯拚杜克奪冠圓夢

2019-03-26 16:17世界日報 體育新聞組╱綜合報導

弟承兄志 瓊斯也有冠軍夢 法新社
弟承兄志 瓊斯也有冠軍夢 法新社
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杜克大學的大一先發控衛瓊斯（Tre Jones）自認從小就很黏哥哥（Tyus Jones），哥哥有的東西自己也想要，所以當他4年前看哥哥穿著杜克球衣奪冠，內心也懷抱同樣的大學冠軍夢。

哥哥在2015年助「藍魔鬼」拿下隊史第5冠，現擔任NBA灰狼隊替補控衛第4個球季。過了4年，弟弟瓊斯也跟哥哥一樣擔任杜克主控。值得一提的是，今年的最後4強會在明尼蘇達大學體育館舉行，離兩人的家鄉明尼蘇達蘋果谷不遠，哥哥所屬的灰狼隊屆時正逢主場3連戰。

杜克過了前2輪，再贏下16強和8強賽，瓊斯就能回明尼蘇達跟哥哥團聚，在家鄉風光出戰最後4強。瓊斯表示：「對於即將來臨的比賽，我們感覺很好，學長們曾說全國錦標賽的活力很瘋狂、氣氛很有趣，但單淘汰賽不是贏球就是回家，我們深知這點，大家心裡都有相同的目標。」

4年前瓊斯在前場第一排，目睹哥哥連續打贏6場比賽、拿下全國冠軍，那樣的氛圍瓊斯感同身受，並成為他日後努力的燃料，瓊斯說：「我的目標就是有朝一日像哥哥一樣，現在我也在全國賽場了，能親身體驗肯定有趣。」

瓊斯本季場均9.3分、5.3助攻，雖然數據略遜於哥哥，不過同樣是隊上的供輸核心，哥哥表示：「我為瓊斯和杜克感到很興奮，我告訴他們一場一場來，這季的起伏波折他們應對得很好，他會繼續在全國錦標賽拿出好表現。」

青出於藍，道金斯險絕殺杜克。 路透社
青出於藍，道金斯險絕殺杜克。 路透社
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絕殺杜克失手 難掩道金斯光芒

東區第9種子、中央佛羅里達大學（UCF），差點爆冷擊敗全美第一杜克大學；比賽最後2.5秒，UCF大三後衛道金斯（Aubrey Dawkins）空中補籃，無奈球彈框而出，「騎士隊」以76：77、1分敗北。

UCF此役外線命中率高達5成，內線有7呎6吋中鋒佛爾（Tacko Fall）鎮守，藍魔鬼隊進攻難以施展。

不過UCF能跟杜克相抗衡的另一原因是道金斯，他外線7投5中，和威廉森（Zion Williamson）同樣繳出全場最高的32分，可惜絕殺失手，道金斯當下在籃架旁跪地痛哭。

最後14秒，威廉森進算加罰，佛爾5犯畢業後UCF頓失制空權，巴瑞特（R.J. Barrett）搶下進攻籃板，隨後放進超前分。最後一擊，貝勒（B.J. Taylor）和道金斯都沒進，杜克2度死裡逃生。

UCF的總教練老道金斯（Johnny Dawkins）是杜克80年代先發控衛，幫助當時上任不久的K教練（Mike Krzyzewski）首次打到最後4強，在2006年瑞迪克（J. J. Redick）前是藍魔鬼隊史得分王，畢業後也曾打過NBA幾個球季，並在杜克擔任過助教。

K教練賽後稱讚道金斯是今晚場上最好的球員；回到休息室，老道金斯也安慰自己的子弟兵，並抱著兒子說：「我以你為榮，我知道這很難受。」

道金斯前2年就讀密西根大，因父親從史丹佛轉任UCF，自己也跟著轉學，他上季受傷報銷，今年才開始為老爸的球隊效力。這次是UCF隊史第5次打全國錦標賽，球隊今年首次突破第1輪。

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