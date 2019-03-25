NCAA／領先25分差點翻船 田納西延長賽險勝

2019-03-25 18:00 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



搞丟25分領先，田納西大學加班險勝。 路透 分享 facebook

南區第2種子田納西大學「志願者隊」，24日第2輪對上第10種子愛荷華大學（Iowa）差點翻船，所幸靠著東南聯盟最佳球員威廉斯（Grant Williams）在延長賽救火，田納西大以83：77晉級，睽違3年重返甜蜜16強。

田納西大四前鋒菲爾（Admiral Schofield）賽後搖曳著三月瘋毛巾全場狂奔，志願者隊其他球員則是像鬆了一口氣一樣，因為他們差點就讓對手上演大逆轉。

田納西大開賽沒多久就是拉開雙位數分差，到了上半場剩下4分鐘時，比分44：19、取得25分領先。下半場換愛大猛攻，他們以71：71逼出本屆全國錦標賽首場延長賽。

顧菲爾攻下19分，不過17分都在上半場，威廉斯同樣也攻下19分，其中6分在延長賽，幫助田納西取得領先。愛荷華大學以大三後衛博安農（Jordan Bohannon）18分最佳，雙方先發球員幾乎都雙位數得分。

愛荷華大學總教練麥考菲（Fran McCaffre）說：「田納西大本季在東南聯盟第一位這麼久不是沒有原因，但從落後25還能追上並不常見，我很滿意球員們的努力和專注。」