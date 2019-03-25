NCAA／下半場防守加強 北卡重返16強

2019-03-25 18:04 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



中西區第1種子北卡「焦油腳隊」，24日第2輪以81：59輕取第9種子華盛頓大學，睽違一年再度重返甜蜜16強，下一場將對戰第5種子奧本大學。

2017年拿下全國冠軍的北卡大學，去年第2輪遭德州農工大學爆冷，焦油腳隊誓言今年不會重蹈覆轍，他們這場開賽就一路保持領先，大四前鋒梅耶（Luke Maye）和替補前鋒利透（Nassir Little），兩人分別貢獻20分，大一後衛懷特（Coby White）外線7投4中，拿下17分。

梅耶另外抓14籃板、本季第15次雙十表現，梅耶表示：「我們去年整個夏天都在說，全國錦標賽就像是試驗，看檢視我們努力的成果，看到許多隊友本季的進步，感覺很棒。」

NCAA傳統名校北卡大學睽違一年再度重返甜蜜16強，下一場將對戰第5種子奧本大學。 路透 分享 facebook

這次是北卡隊史第17次獲第1種子，他們上半場發生10次失誤，半場打完僅領先8分。他們在下半場覺醒，短短5分鐘，靠著強悍防守就打出一波13：0的攻勢帶走比賽。

拿下13分的大四後衛強森（Cameron Johnson）說：「今天比賽的關鍵是把球帶到中間，因為他們兩翼跟外線守得很好，只要我們把球送中，基本上就是跳投或是強打2選1，我們下半場比較善用這點。」

華盛頓大學以諾威爾（Jaylen Nowell）表現最佳，這名太平洋十二校聯盟年度最佳球員拿下12分，華盛頓大學籃板球整整輸了北卡一倍，24：48。