SBL／沉澱後再出發 宋宇軒回神飆分

2019-03-24 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



季中表現起伏，達欣箭頭宋宇軒思考、沉澱後再出發，24日對台銀替補出發，攻下全隊次佳16分，教頭范耿祥也肯定逐漸找回過往身手，幫助達欣「破百」100：77收下勝利。

宋宇軒開季前五戰有三場得分上雙，但隨後每下愈況，加上出賽時間縮水，不少比賽得分掛蛋，前役對台啤稍有回溫，攻下8分、2籃板，今逢台銀與洋將梅奧都貢獻16分，率隊主題日帶走勝利。

「先前也有跟隊友前輩討論，覺得是自己想太多，應該要打得更果決。」宋宇軒表示，自己回去也沉澱、想了一下，這幾場才稍微有點回溫。

台銀隊開賽出奇招只擺一洋將，達欣隊見機不可失，首節就取得十四分領先，次節老將林冠綸穿針引線，更擴大至21分差。儘管台銀一度在洋將天使帶領下縮小至8分，但達欣即時穩住陣腳，回敬9比0攻勢，施顏宗、麥克連單節各進帳9分、11分，率隊要回雙位數領先，毫無懸念勝出。

教頭范耿祥說，「對方首節只擺一洋將，我們順勢拿下，打出麥克連的優勢。」麥克連此役肆虐禁區，獨轟30分、19籃板、3火鍋。