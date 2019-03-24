SBL／達欣主題日引退 張智峰：感觸很深

2019-03-24 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



達欣主題日舉辦《我的達欣時代》，晚間與台銀例行賽前，下午先舉辦達欣與昔日SBL球星OB賽，中場時間並舉辦顏佳緯、范耿祥、李豐永、張智峰、岳瀛立引退儀式，過去達欣的老戰友，田壘、王志群、林宜輝都特別錄製影片祝福，家人也紛紛現身獻上祝福鮮花。

張智峰2003年加盟達欣，拚戰15個年頭，2009年、2017年兩度舉起SBL總冠軍金盃，並在第六季囊括年度和總冠軍最有價值球員，去年球季結束高掛戰袍，加入達欣教練團，稍早的OB賽也小試身手。

黏人的防守功力讓張智峰博得「訓獸師」封號，引退儀式現場，妻子嚴立婷和兒子都出席。綽號「蟾蜍」的張智峰說，「感觸蠻深的，很多球迷從我年輕看到現在，現場球迷也蠻多，希望大家可以多支持台灣籃球和台灣男籃。」

岳瀛立生涯自東森羚羊起家，三、四季披台銀戰袍，第五季才加盟達欣，去年告別14年生涯宣告退休，目前擔任電視台球評。