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SBL／達欣OB賽飆最高分 陳子威：只有5分鐘扣打

2019-03-24 17:59聯合報 記者林宋以情╱即時報導

陳子威攻下全場最佳14分。圖／中華籃協提供
陳子威攻下全場最佳14分。圖／中華籃協提供
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「跑籃王子」楊哲宜切入突破。圖／中華籃協提供
「跑籃王子」楊哲宜切入突破。圖／中華籃協提供
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達欣主題日舉辦《我的達欣時代》，晚間與台銀例行賽前，下午先舉辦OB賽，讓球迷重溫昔日達欣戰將風采，達欣退役名將張智峰、陳子威都現身，與SBLOB聯隊昔日的「跑籃王子」楊哲宜、吳永仁等人切磋，場面懷舊熱鬧。

達欣OB隊由前教頭邱大宗督軍，「中距離教科書」許智超場邊擔任教練團。執教UBA公開一級政大男籃的陳子威，首節4分鐘替補上陣，此役飆進四顆三分球，轟全場最佳14分。

陳子威笑說，「現在的我只能投投籃了啦，只有5分鐘的扣打所以要好好打。」政大子弟兵特地到場替教練助陣，陳子威嘴上說不用，教練已經跑不動了，但心裡還是感動，「很感謝他們幫我加油。」

達欣OB隊星光熠熠，SBL聯隊楊哲宜、前緯來中鋒林信華、台銀三分射手王男桂、「小巨人」簡明富、吳永仁都出席，陳子威拿下全場最佳14分。

楊哲宜上半場接獲吳永仁長傳助攻，再現昔日「跑籃王子」英姿，「寶兒」楊哲宜笑說，「吳永仁也打過緯來，也算是有重溫昔日連線了。」現任輔大教頭的楊哲宜表示，平時還是有跟輔大一起練球，打打文元盃，但前一次打這種比賽已經超過五年。

「感覺很好，回到熟悉的球場，很開心SBL還是有很多球迷。」楊哲宜也呼籲更多支持台灣籃球的球迷應該進場看球，「希望台灣最高層級的比賽，有更多資源投入，也有更多球迷進場支持看球。」

達欣楊哲宜陳子威

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