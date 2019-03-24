NCAA╱封鎖伍佛德射手麥基 肯塔基險晉16強

2019-03-24 18:33 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



封鎖伍佛德射手麥基，肯塔基險晉甜蜜16強。 路透社 分享 facebook

NCAA大學男籃全國錦標賽，23日開始第2輪較量，中西區第2種子肯塔基大學「野貓隊」遭遇苦戰，面對第7種子伍佛德學院（Wofford）「梗犬隊」，野貓隊靠著全場壓制對方頭號射手麥基（Fletcher Magee），最終以62：56險勝，驚險拿下甜蜜16強門票。

身高6尺4吋的麥基是相當出色的射手，這名大四後衛在本季稍早超越了NBA勇士隊柯瑞（Stephen Curry）在大學時期414顆三分球紀錄，季中超越七六人射手（J.J. Redick）457顆，他在第一輪對薛頓賀爾大學的比賽，外線12投7中，以509球成為NCAA第一級賽史砍進最多外線的球員。

肯塔基此役不敢大意，全場嚴加看管麥基，不讓他有任何的空檔和找出手感；也多虧了封鎖麥基，讓他這場外線12投0中，野貓隊得以晉級下一輪。肯塔基大一後衛哈根斯（Ashton Hagans）說：「我們想逼他下球，讓他自己單打獨鬥。」

這場比賽雙方戰況膠著，肯塔基大四前鋒特拉維斯（Reid Travis）14分11籃板、全隊最佳，包括最後17.8秒2罰穩中，助隊穩住領先。不過肯塔基大學總教練卡利帕里（John Calipari）明白，這場比賽的關鍵在於防守，卡利帕里說：「如果他們（伍佛德學院）像平常那樣狂飆外線，他們也許能擊敗我們。」

此役第12顆外線碰框而出，麥基搖頭難以相信，這是他本季第2次全場一顆外線也沒進的比賽，麥基賽後表示：「如果我進個3顆，就能贏球了，我不知道到底怎麼了。」