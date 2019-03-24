親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
UBA決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
朗神傳奇退休
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

油柱超厚！西門老字號港式飲茶 衛生缺失10項

UBA／劉昕妤、羅培甄聯手 佛光輕取世新收首冠

運動筆記煎熬的國道馬2019名古屋女子馬-享受女孩專屬待遇
健行筆記【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！【新聞】連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評
NBA賽事精華- 活塞 vs. 拓荒者 (3月24日)今日十大好球 (3月24日)

NCAA╱封鎖伍佛德射手麥基 肯塔基險晉16強

2019-03-24 18:33世界日報 體育新聞組╱綜合報導

封鎖伍佛德射手麥基，肯塔基險晉甜蜜16強。 路透社
封鎖伍佛德射手麥基，肯塔基險晉甜蜜16強。 路透社
分享

NCAA大學男籃全國錦標賽，23日開始第2輪較量，中西區第2種子肯塔基大學「野貓隊」遭遇苦戰，面對第7種子伍佛德學院（Wofford）「梗犬隊」，野貓隊靠著全場壓制對方頭號射手麥基（Fletcher Magee），最終以62：56險勝，驚險拿下甜蜜16強門票。

身高6尺4吋的麥基是相當出色的射手，這名大四後衛在本季稍早超越了NBA勇士柯瑞（Stephen Curry）在大學時期414顆三分球紀錄，季中超越七六人射手（J.J. Redick）457顆，他在第一輪對薛頓賀爾大學的比賽，外線12投7中，以509球成為NCAA第一級賽史砍進最多外線的球員。

肯塔基此役不敢大意，全場嚴加看管麥基，不讓他有任何的空檔和找出手感；也多虧了封鎖麥基，讓他這場外線12投0中，野貓隊得以晉級下一輪。肯塔基大一後衛哈根斯（Ashton Hagans）說：「我們想逼他下球，讓他自己單打獨鬥。」

這場比賽雙方戰況膠著，肯塔基大四前鋒特拉維斯（Reid Travis）14分11籃板、全隊最佳，包括最後17.8秒2罰穩中，助隊穩住領先。不過肯塔基大學總教練卡利帕里（John Calipari）明白，這場比賽的關鍵在於防守，卡利帕里說：「如果他們（伍佛德學院）像平常那樣狂飆外線，他們也許能擊敗我們。」

此役第12顆外線碰框而出，麥基搖頭難以相信，這是他本季第2次全場一顆外線也沒進的比賽，麥基賽後表示：「如果我進個3顆，就能贏球了，我不知道到底怎麼了。」

NCAA勇士柯瑞

相關新聞

SBL／達欣OB賽飆最高分 陳子威：只有5分鐘扣打

2019-03-24 17:59

SBL／陳子威打OB賽 田浩：教練強啊

2019-03-24 16:46

ABL／1分飲恨猛龍 夢想家仍以19勝封王

2019-03-24 16:30

NCAA╱杜克威廉森灌籃猛 佛爾：在我面前不可能

2019-03-24 18:50

NCAA╱日籍新星八村壘拿6分 岡薩加踹下貝勒晉級

2019-03-24 18:26

SBL／富邦7連勝並列第一 許總：要穩住前兩名

2019-03-24 00:06

SBL／主場日罰球數被海放 李啟億：像打客場

2019-03-23 22:36

SBL／延長賽苦勝裕隆 富邦追上台啤並列第一

2019-03-23 21:34

NCAA／榜眼熱門 莫蘭特是莫瑞州最大武器

2019-03-23 16:17

NCAA／貝勒想爆冷晉級 得幹掉岡薩加守護神八村壘

2019-03-23 16:16

NCAA／維拉諾瓦落第六種子 拚衛冕得先戰勝普度

2019-03-23 16:15

NCAA／首匹黑馬 爾灣加大扮氣走堪薩斯州大

2019-03-23 16:14

NCAA／杜克大學威廉森人氣旺 專屬攝影機全場跟拍

2019-03-23 13:00

NCAA／怪物新人威廉森飆25分率杜克晉32強

2019-03-23 10:10

SBL／15顆三分球 台啤轟垮達欣

2019-03-22 23:57

SBL／點出戰績佳主因 三哥：雙洋將帶起凝聚力

2019-03-22 21:50

SBL／塞瑟夫32分新高領軍 賞達欣主場日吞三連敗

2019-03-22 21:19

NCAA／95歲日裔前NBA球員相挺 八村壘率隊旗開得勝

2019-03-22 18:00

NCAA／三巨頭輪流發威 北卡大進攻不熄火

2019-03-22 16:44

NCAA／爾灣加大教練帶兵有方 星二代慕名而來

2019-03-22 16:42

NCAA／路易維爾翻船 密西根州大險勝

2019-03-22 16:34

NCAA／奪大三元擊敗韋德母校 摩朗特獲前輩盛讚

2019-03-22 12:00

SBL／夏普關鍵進球 裕隆逆轉

2019-03-22 00:20

SBL／首披裕隆球衣就建功 夏普笑稱心裡受傷

2019-03-21 22:01

SBL／夏普砍關鍵兩分 裕隆逆轉璞園斷5連敗

2019-03-21 20:57
看更多

熱門文章

NBA／最多落後獨行俠43分 勇士主場慘遭痛宰

2019-03-24 11:21

邁阿密網賽／大爆冷門！ 謝淑薇逆轉勝大坂直美

2019-03-24 06:02

NBA／昔小牛三劍客合影 諾維茨基賽季新高回應

2019-03-24 13:42

鐵人三項／機車闖入賽道 謝昇諺遭擦撞無法完賽

2019-03-24 12:41

日職／陽岱鋼首打席開轟 連三場敲全壘打

2019-03-24 13:51

邁阿密網賽／擊敗大坂直美 謝淑薇：我辦到了

2019-03-24 07:55

NBA／楊恩0.1秒致勝拋投 老鷹爆冷氣走76人

2019-03-24 11:30

邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

2019-03-24 09:28

NBA ／莫提尤納斯回歸聯盟 預計與馬刺簽約

2019-03-24 17:00

MLB／春訓打好也沒用 紅襪下放林子偉

2019-03-24 07:44

NBA／切割自家品牌創辦人 鮑爾疑發文暗示跳槽

2019-03-24 17:10

日職／陽岱鋼雙響砲5打點 熱身賽近兩戰揮3轟

2019-03-23 20:13

日職／2打數1安打 王柏融春訓打擊率回升

2019-03-24 15:53

NBA／07年來主場最慘敗 柯爾：把這場沖馬桶

2019-03-24 15:36

NBA／黃蜂靠華克逆轉綠衫軍 保季後賽生機

2019-03-24 09:53

NBA／韋德關鍵助攻鎖勝 熱火挫巫師力求保8

2019-03-24 11:01

MLB／馬林魚官網記者爆料 陳偉殷排四號先發

2019-03-24 10:06

MLB／簽小聯盟約 「牛奶小子」擠進開季名單

2019-03-24 08:59

NBA／盛讚大學後衛新星 柯瑞：摩朗特是野獸

2019-03-24 18:20

NBA／稱詹皇傷應休半年 治療師：他不想讓球迷失望

2019-03-24 16:53

NBA／哈登側移步三分新招 訓練師歸功與保羅鬥牛

2019-03-24 18:40

中職／獅隊牛棚放火 30年開幕戰桃猿逆轉搶頭采

2019-03-23 20:56

UBA／健行復仇國體 劉孟竹：老天再給一次機會

2019-03-23 21:47

中職30／教頭角度看現役球員 草總：多是半成品

2019-03-24 15:01

UBA／從不被看好到爭冠 謝玉娟：球員送我的禮物

2019-03-23 20:20

鐵人三項／撞上機車退賽 鐵人一哥謝昇諺不怨人

2019-03-24 15:43

中職30／想當龍卻變獅 謝長亨從選秀就悲情

2019-03-24 14:32

MLB／克魯柏連5年扛開幕戰 隊友包爾不開心

2019-03-24 10:03

邁阿密網賽／大坂落敗自責 謝淑薇贏教練不意外

2019-03-24 16:09

UBA／林冠均最末役拚冠 畢業投入SBL

2019-03-23 23:34

MLB／卡特、曲球練功完畢 田中滿意球路狀況

2019-03-24 09:01

台東鐵人三項賽 主辦公司廣場辦桌遭罰

2019-03-23 23:15

中職／生涯最後一季「四番」出發 彭政閔嚇一跳

2019-03-24 16:41

中職30／一奪百勝就引退決定 謝長亨連老婆都瞞

2019-03-24 14:43

NBA／兒子走籃球路 世界和平積極給建議

2019-03-24 18:06

中職／連兩年開幕戰先發 廖健富4四死球破紀錄

2019-03-23 22:07

花滑世錦賽／技壓羽生結弦 華裔陳巍衛冕成功

2019-03-24 12:07

NBA／湖人無緣季後賽 詹皇：繼續努力

2019-03-24 00:12

中職／5分大局逆轉獅 猿新球季開門紅

2019-03-23 23:57

中職／獅隊歷年開幕戰 洋投魔咒還是沒破

2019-03-23 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top