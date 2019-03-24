NCAA╱杜克威廉森灌籃猛 佛爾：在我面前不可能

2019-03-24 18:50 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



騎士隊的當家中鋒佛爾（Tacko Fall）賽前放話，不會讓杜克大學的威廉森（圖）在他頭上灌籃 美聯社 分享 facebook

東區第一種子、「藍魔鬼」杜克大學首輪勢如破竹，以85：62大勝北達科塔州大，24日第2輪他們將對上第9種子、中央佛羅里達大學（UCF）騎士隊。

騎士隊的當家中鋒佛爾（Tacko Fall）賽前放話，不會讓杜克大學的威廉森（Zion Williamson）在他頭上灌籃，佛爾表示：「在我面前灌籃非常困難，我不會允許這種事情發生，我不會成為威廉森灌籃視頻的配角，讓他在我面前逞兇。」

佛爾所言不虛，這名身高7呎6吋（226公分）的大四中鋒，臂長也相當驚人，站著就能扣籃。威廉森身高6呎7吋，站在佛爾身旁大概只到他肩膀，對於佛爾的嗆聲，威廉森表示：「他猜想我會在他面前灌籃嗎，他這件事說對了。佛爾也很好勝，所以很明顯地他說他會蓋我火鍋，這就是籃球。」

身為大學籃壇最高的球員，佛爾說：「我們從來沒見過像威廉森這樣壯碩身形的球員，他很巨大，動作又快，不過我想我們總教練道金斯（Johnny Dawkins）會擬定出很好的比賽計畫，因為他曾經效力過杜克（球員和助教），他會給我們很大幫助。」

威廉森也對佛爾讚譽有佳，威廉森說：「佛爾是相當特別的球員，以他的身材有那樣的身手，我很敬重他，我們藍魔鬼整隊會一起想辦法擋下佛爾。」