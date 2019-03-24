NCAA╱日籍新星八村壘拿6分 岡薩加踹下貝勒晉級

2019-03-24 18:26 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



三前鋒克拉克（Brandon Clarke）繳36分生涯新高。 路透社 分享 facebook

西區第一種子岡薩加「鬥牛犬隊」，在大三前鋒克拉克（Brandon Clarke）繳36分生涯新高帶領下，以83：71擊敗第9種子貝勒大學。

去年才從聖荷西州大，轉學至岡薩加大學的克拉克，在生涯第2場全國錦標賽大放異彩，全場5次兇猛灌籃和5記麻辣火鍋，全場18投15中，另外還有8籃板3助攻2抄截，繳出生涯代表作，助岡薩加早早取得16：7領先，最終以12分之差贏球。

岡薩加下一場將對戰第4種子佛州大，兩隊去年同樣在16強對戰，佛州大上屆以60：75暴冷岡薩加。

東區第2種子的密西根州大，同日以70：50輕取明尼蘇達大學，密根大自2015年後再度重返全國16強。相較於首輪驚險勝出，密根大此役更為果敢，開賽14分鐘內，前10投9中，迅速建立20分領先，並保持至終場，全隊命中率高達5成71。

而東區第6種子、衛冕軍維拉若瓦和中西區第4種子堪薩斯大學同日落難，維拉若瓦以61：87不敵第3種子普度大學。

八村壘拿6分

八村壘整場比6投2中拿下6分，另外抓下5個籃板。 路透 分享 facebook

【中央社／鹽湖城23日綜合外電報導】

岡薩加前年獲得亞軍、去年進到16強，今年來勢洶洶，季後賽首戰就以87比49大勝費爾里狄金生大學（Fairleigh Dickinson）38分，寫下校史最大勝分差紀錄。

今天的比賽，岡薩加開賽稍微慢熱，短暫落後給貝勒，在雙方7比7平手時，靠著一波9比0猛攻，以16比7站上領先，之後不但再也不曾落後，還不斷把領先差距拉開，在克拉克（Brandon Clarke）10投8中，強攻18分的帶領下，半場打完以39比23領先。

下半場貝勒打出10比0開局，一度將比分追到只剩5分差，岡薩加及時踩住煞車，拉出10比5攻勢，保持兩位數領先優勢，最終以83比71獲勝晉級16強，下一戰將對上第4種子的佛羅里達州立大學（Florida State）。

除了克拉克奪得全場最高36分、8籃板，岡薩加還有基斯伯特（Corey Kispert）貢獻16分、7籃板，柏金斯（Josh Perkins）則有11分、6助攻。

岡薩加大3的八村壘，被看好成為首位在美國職籃NBA選秀樂透區被選上的日本籍球員，今天他在上半場僅出手1次沒有命中，靠罰球獲得2分，下半場手感稍微回溫，整場比6投2中拿下6分，另外抓下5個籃板。

21日歲的八村壘，2013年幫助日本在U16亞青拿下季軍，並進軍世青，隔年在U17世青賽大放異彩，以平均每場比賽攻下22.6分勇奪得分王頭銜，2017年的U19世青再幫日本打下隊史最佳的第10名。

從小在日本長大的八村壘，高中時期在日本無人能敵，加上在國際賽表現優異，迅速在國際籃壇嶄露頭角的他，吸引眾多NCAA名校的目光，並在2016年進到岡薩加。