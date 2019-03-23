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SBL／罰球數31：13 李啟億苦笑：每天打客場很難打

2019-03-23 22:36聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

今天舉辦「主場日」的裕隆隊，身為主場卻沒有在哨音上討到便宜，兩隊罰球次數以31：13的懸殊數字，也讓裕隆執行教練李啟億苦笑的說：「每天都在打客場真的滿難打的。」

裕隆今天與富邦隊進行例行賽最後一次交手，雙方一路激戰到延長賽才分出勝負，富邦靠著「台灣噴射機」張宗憲延長賽獨拿5分領軍，最終以87：83辛苦擊敗裕隆，收下7連勝，戰績也追上台啤隊，兩隊以21勝12負並列第一。

整場比賽裁判哨音不斷，全場還出現3次技術犯規與1次違反運動道德犯規，富邦全場31次罰球命中21球，裕隆則只有13罰中8，兩隊懸殊的罰球次數也讓李啟億頗有微詞，「我們的球員很拚，不過卻只是拚出犯規，這樣的吹判尺度也讓球員打起球來很無力，希望裁判的尺度能夠一致，我們教練也沒辦法幫忙太多。」

今天裕隆舉辦以呂政儒為主軸的主題日，卻在哨音上居於劣勢，也讓李啟億無奈的苦笑說：「每天在打客場真的滿難打的。」不過他也認為，此役的落敗，除了裁判哨音外就是自己幾次關鍵時刻發生失誤，加上洋將夏普提前傷退，少了內線牽制力。

夏普在第三節比賽沒多久就被撞傷嘴唇下場接受治療，不過仍因血流不止提前送醫，李啟億說：「夏普的下嘴唇撞到牙齒後穿孔，沒有辦法止血只能去縫。」

而富邦今天拿下勝利後，也追上台啤並列聯盟第一位置，主帥許晉哲直言就是要搶前兩名位置，讓球員能在首輪輪空，獲得更多休息時間。

裕隆隊夏普（右）在第三節提前傷退。記者毛琬婷／攝影
裕隆隊夏普（右）在第三節提前傷退。記者毛琬婷／攝影
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裕隆隊執行教練李啟億。記者毛琬婷／攝影
裕隆隊執行教練李啟億。記者毛琬婷／攝影
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裕隆隊夏普下嘴唇遭撞傷。記者毛琬婷／攝影
裕隆隊夏普下嘴唇遭撞傷。記者毛琬婷／攝影
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李啟億台啤張宗憲

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