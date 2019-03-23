SBL／延長賽辛苦退裕隆 富邦追上台啤並列第一

2019-03-23 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



張宗憲（右）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 裕隆隊本季例行賽最後一次與富邦隊交手，兩隊一路激戰到延長賽，富邦靠著「台灣噴射機」張宗憲在外線率先開砲，加上洋將賈西亞攻守俱佳的表現，助隊在延長賽以87：83辛苦擊敗裕隆，收下7連勝，並以21勝12負的戰績追上台啤隊並列第一。

富邦一開賽就打出一波8：2攻勢，不過裕隆很快還以顏色，靠著瓊斯單節攻下8分領軍，首節打完取得反超。

次節富邦靠著張宗憲外線開張、洋將米歇爾也做出貢獻，一度逆轉戰局取得8分領先，不過富邦出現亂流，裕隆則靠著夏普、呂政儒接連命中三分，帶領裕隆打出一波11：2攻勢，半場打完仍握有2分領先。

今天裕隆主場日以「男模」呂政儒為主軸，本月9日的比賽，呂政儒達成生涯5000分里程碑，不過最終球隊以落敗收場，也讓他的記錄夜留下遺憾，今天主場日球隊在中場休息時，頒發客製化球鞋給呂政儒，進行簡單隆重的表揚儀式。

不過裕隆洋將夏普在第三節中不慎撞傷嘴巴血流不止，最終在防護員陪同下提前離場就醫，也讓裕隆必須以單洋將抗敵，三節打完裕隆落後對手1分。

決勝節富邦在賈西亞、蔡文誠帶領下，帶領富邦連得8分逆轉戰局，裕隆在呂政儒、胡凱翔外投內切將比分扳平，不過蔡文誠立刻用三分還以顏色，隨後雙方展開拉鋸，李德威先擺進2分，隨後瓊斯送出一記「麻辣鍋」後呂政儒快攻扣籃得手，反超1分，蔡文誠罰球2罰中1將比分扳平，最後兩隊幾波攻勢未果，也讓比賽進入延長賽。

延長賽張宗憲率先在外線開砲，賈西亞再補進2分取得領先，讀秒階段再靠著罰球鎖住勝果，反觀裕隆幾次搶攻籃下未果，罰球又沒能把握，最終就以4分差敗下陣來。 裕隆洋將夏普嘴部受傷血流不止提前傷退。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 裕隆洋將瓊斯。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

呂政儒。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook