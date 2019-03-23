NCAA／維拉諾瓦落第六種子 拚衛冕得先戰勝普度

2019-03-23 16:15 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



維拉諾瓦落第六種子，拚衛冕得先戰勝普度。 法新社 分享 facebook

維拉諾瓦大學今年參與全國錦標賽的姿態很不一樣，這支衛冕軍過去三季拿下兩座全國冠軍，隊上幾名大四球員季後賽經驗豐富，還有一位穿著帥氣、西裝筆挺的總教練萊特（Jay Wright）。

不過除了上述幾點，維拉諾瓦男籃今年和過往截然不同，他們今年僅是南區第六種子，21日打敗第11種子聖瑪莉學院，贏得也相當辛苦。這是他們自2013年以來，首次排名非第一或第二種子。23日他們將對上第三種子的普度大學。

維拉諾瓦去年拿下隊史第三冠、萊特任內第二座，隊上除了三名大四生畢業，還有進入NBA的後衛布朗森（Jalen Brunson）、前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）、和長人史伯曼（Omari Spellman）。

這讓維拉諾瓦的重建工作更加艱辛，在多名主力離隊的情況下，維拉諾瓦雖然在大東聯盟三連霸，不過本季打得跌跌撞撞，2月在聯盟內五戰四敗，要知道他們自2012球季後，就從未在聯盟內輸超過四場比賽。

曾兩度隨隊奪冠的布斯（Phil Booth）今年是五年級大四生，場均18.6分、3.8次助攻，身為隊上主力的布斯說：「球隊今年打錦標賽跟過往完全不同。」隊上第二得分主力、場均16.5分的大四前鋒帕爾（Eric Paschall）也說：「當然這是挑戰，我們欣然接受。」