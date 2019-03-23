NCAA／首匹黑馬 爾灣加大扮氣走堪薩斯州大

2019-03-23 16:14 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



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本屆NCAA大學男籃「三月瘋」第一個大冷門22日出現，南區第13種子加州大學爾灣分校以70：64扳倒第四種子的堪薩斯州大，晉級32強。這是爾灣加大校史上在全國錦標賽的首勝，意義非凡。

以籃球來說，爾灣加大在加州完全無法與洛杉磯加大與南加大等名校相比；然而，這位「小老弟」竟然是本屆錦標賽唯一還存活的加州球隊。

「『小老弟』努力訓練，持續進步，等待機會的到來，」爾灣加大總教練透納（Russell Turner）說，「我為這些球員感到驕傲，我也為我們的球迷開心，因為我們一直都被當作『小老弟』。」

爾灣加大過去僅打進過全國錦標賽一次，在2015年首輪以55：57惜敗給路易維爾。這次他們沒有空手而回，硬是擋住了堪薩斯州大的反撲，從1月中至今已經16連勝，狀況火熱。

雷納德（Evan Leonard）在關鍵時刻連續投中三分球，攻下19分，是致勝功臣，哈薩德（Max Hazzard）也提供19分。

「我們有三個目標，第一是拿到聯盟例行賽冠軍，再來是聯盟錦標賽冠軍，我們都做到了，最後就是全國錦標賽，」哈薩德說，「而且不是只打一場就回家，接下來還有周日的比賽，我們打算也要贏。」

冠軍熱門之一的杜克大學22日漂亮出擊，這支東區第一種子以85：62痛宰第16種子的北達科塔州大。超級新人威廉森（Zion Williamson）在他的全國錦標賽處女秀中，投16中12、攻下25分。