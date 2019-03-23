NCAA／怪物新人威廉森飆25分率杜克晉32強

2019-03-23 10:10 中央社 南卡州哥倫比亞22日綜合外電報導



威廉森。 路透 分享 facebook 美國杜克怪物新人威廉森今天在全美大學體育聯盟（NCAA）男籃64強賽攻下25分，隊友巴瑞特26分，助藍魔隊85比62痛宰北達科他州立大學野牛隊。

NCAA男籃錦標賽東區首輪，頭號種子杜克大學藍魔隊（Blue Devils）今天對上第16種子北達科他州立大學野牛隊（Bison）。

杜克上半場31比27僅領先4分，但下半場得分火力爆發，領先優勢擴大後，威廉森（Zion Williamson）和巴瑞特（R.J. Barrett）相繼被換下場在板凳休息觀戰。

威廉森上場30分鐘，全場16投12中，搶下25分、3籃板。巴瑞特上場34分鐘，18投9中，繳出26分、14籃板；與前述兩人同列超強菜鳥三巨頭的瑞迪許（CamReddish）打了26分鐘，貢獻12分、4籃板。

北達科他州立大學方面，最高分僅是夏希德（Vinnie Shahid）的20分；其次是洪恩（Jordan Horn）11分。

來自加拿大的巴瑞特在本季初期被視為美國職籃NBA選秀狀元大熱門，但威廉森聲勢後來居上，逐漸壓過巴瑞特。

威廉森身高201公分，體重約130公斤。威廉森雖是重磅前鋒，但彈跳和滯空能力驚人，擅長各式強力灌籃，更被喻為詹姆斯（LeBron James）接班人，各界預料他在打完大一球季之後就會投入NBA選秀並獲選為狀元。

威廉森上月20日因為腳下的耐吉（Nike）球鞋爆開而扭傷膝蓋，本月中旬傷癒歸隊後，率領杜克大學拿下大西洋海岸聯盟（ACC）錦標賽冠軍。

全美第一種子杜克大學是今年最被看好奪冠的學校，藍魔隊在教頭「K教練」薛夏夫斯基（MikeKrzyzewski）壓陣下，將力拚隊史第6座全國冠軍。

杜克大學下一場32強賽對手，將是維吉尼亞聯邦大學和中佛羅里達大學之間的勝方。