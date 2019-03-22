SBL／點出戰績佳主因 三哥：雙洋將帶起凝聚力

2019-03-22 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



身為聯盟本季唯一尚未更換洋將的球隊，台啤隊今天在達欣隊「主場日」用15顆三分球轟垮對手，其中洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）繳出32分、16籃板，愛德（Seskus Edvinas）也貢獻14分。台啤總教練周俊三坦言，兩名洋將確實帶給球隊極大的貢獻，尤其是他們帶起年輕的台啤本土球員凝聚力，也讓他們本季能維持在聯盟前段班的排名。

今天達欣主場日贈送球星梅奧（O.J. Mayo）的超大海報，而他也攻下全隊最高的26分，不過球隊不敵台啤的外線火力，只能一路在後苦追，最終以82：99吞敗。

對於塞瑟夫的貢獻，周俊三賽後讚譽有加，「塞瑟夫內線本就有牽制力，如果再加上外線火力支援，帶給我們的攻擊靈活性更大，也能幫助其他球員的出手空擋。」

「三哥」也認為，本季台啤的兩名洋將配合度極高，也成功帶起本土球員的凝聚力，成為他們能暫居聯盟前段班的原因之一。台啤今天獲勝後，以21勝12負重回榜首，對於季後賽對戰組合，周俊三強調，台啤沒有選擇空間，碰上各隊對台啤而言都是一樣。

而目前與裕隆排名並列第五的達欣總教練范耿祥則表示，目前計劃是要避開本季例行賽對戰0勝6負的璞園隊。