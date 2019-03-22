SBL／塞瑟夫32分新高領軍 賞達欣主場日吞三連敗

2019-03-22 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



本季前5次交手對戰達欣隊，台啤隊取得4勝1負的對戰優勢，今天最後一次對戰，適逢達欣舉辦梅奧（O.J. Mayo）主場日，儘管有著近千名球迷舉著梅奧的Q版大海報加油下，仍無法從台啤手中拿下勝利，最終就以82：99，苦吞3連敗。

首節達欣在團隊多點開花的攻勢下，還能與靠著洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）單節獨拿10分的台啤抗衡，次節塞瑟夫繼續在進攻端上破壞，加上從板凳出發的黃聰翰也挹注8分，也讓台啤擴大領先優勢，半場打完取得16分的領先；而在中場休息前3分15秒，台啤洋將愛德（Seskus Edvinas）進攻時造成溫立煌犯規，卻與林宜輝發生口角衝突，最後愛德被吹了一個技術犯規，林宜輝也吞下一個違反運動精神犯規。

易籃後，台啤持續擴大領先分差，在塞瑟夫個人連得5分情況下，一口氣將領先擴大至22分，之後台啤也都維持著20分上下的分差，最終輕鬆獲勝。

台啤此役在板橋體育館下起「三分雨」，團隊共投進15顆三分球，其中以塞瑟夫手感最為火燙，全場三分球5投4中，繳出本季例行賽得分新高的32分、15籃板，愛德也命中3顆三分球，得到14分，黃聰翰、周伯勳及蔣淯安也有雙位數的得分貢獻。

反觀達欣此役外線手感不佳，全場22投僅5中，成為勝負分水嶺，梅奧26分、6籃板最佳，麥克連（Anthony McClain）16分次之。

台啤塞瑟夫（左）砍進全場最高的32分。記者余承翰／攝影 分享 facebook

台啤黃聰翰（前）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影 分享 facebook

台啤隊愛德（左）繳出全場最高的27分仍無法幫助球隊取勝。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook