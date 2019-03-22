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SBL／梅奧全能演出無用 台啤大勝達欣17分

2019-03-22 21:16聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

SBL今晚在板橋體育館進行比賽，達欣NBA洋將梅奧雖然繳出26分、8助攻、6抄截的全能成績，但台啤四人得分上雙，塞瑟夫更砍進全場最高的32分，終場台啤以99比82擊敗達欣。

達欣梅奧（右）繳出26分、8助攻、6抄截成績。記者余承翰／攝影
達欣梅奧（右）繳出26分、8助攻、6抄截成績。記者余承翰／攝影
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達欣梅奧（中）繳出26分、8助攻、6抄截成績。記者余承翰／攝影
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台啤黃聰翰（前）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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台啤蔣淯安（中）切入時高拋投出手。記者余承翰／攝影
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達欣梅奧（前）繳出26分、8助攻、6抄截成績。記者余承翰／攝影
達欣梅奧（前）繳出26分、8助攻、6抄截成績。記者余承翰／攝影
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達欣麥克連（中）突破包夾，在籃下雙手爆扣。記者余承翰／攝影
達欣麥克連（中）突破包夾，在籃下雙手爆扣。記者余承翰／攝影
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台啤塞瑟夫（左）砍進全場最高的32分。記者余承翰／攝影
台啤塞瑟夫（左）砍進全場最高的32分。記者余承翰／攝影
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台啤達欣NBA
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