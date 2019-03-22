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NCAA／路易維爾翻船 密西根州大險勝

2019-03-22 16:34世界日報 體育新聞組╱綜合報導

路易維爾翻船，密西根州大險勝。 世界日報，
路易維爾翻船，密西根州大險勝。 世界日報，
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NCAA大學男籃全國錦標賽21日全面開打，首日就有精采好戲。東區第10種子明尼蘇達以86：76扳倒第七種子的路易維爾，這是明尼蘇達六年來在全國錦標賽的首勝。

明尼蘇達總教練小皮提諾（Richard Pitino）對上開除他父親皮提諾（Rick Pitino）的路易維爾，心情複雜。不過公事就該公辦，在大一新生凱許爾（Gabe Kalscheur）的24分助陣下，明尼蘇達順利晉級32強。

「這並不是什麼『我們要為教練贏球』，而是我們要想辦法晉級，」攻下18分的莫菲（Jordan Murphy）說，「只有獲勝才會讓教練開心，只有獲勝我們才會開心。」

東區第二種子密西根州大遭到第15種子布拉德利的強力挑戰，比賽打完35分鐘，布拉德利看起來有機會爆出大冷門，但溫斯頓（Cassius Winston）的26分拯救了密西根州大，最後以76：65驚險過關。

「溫斯頓不想讓我們輸球，」密西根州大名帥伊佐（Tom Izzo）說。

中西區第四種子堪薩斯對上第13的東北大學，原本被「看好」可能會是本屆賽事的首個大冷門，名門堪薩斯確保大家不會再有這種念頭，以87：54痛宰東北大學，強勢晉級32強。

大前鋒勞森（Dedric Lawson）攻下25分11籃板，協助堪薩斯控制禁區。

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