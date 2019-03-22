NCAA／三巨頭輪流發威 北卡大進攻不熄火

2019-03-22 16:44 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



三巨頭輪流發揮，北卡進攻不熄火。 法新社 分享 facebook

北卡大學男籃本季單場得分最高的球員，幾乎就是強森（Cameron Johnson）、大一後衛懷特（Coby White）、和大四大前鋒梅耶（Luke Maye）三人輪流扮演。強森表示，球隊中沒有誰是絕對的得分主力。

中西區第一種子北卡22日首輪將對上第16種子愛納大學（Iona），強森表示：「我們出手權取決於比賽的流動，某些時刻有些球員出手的機會比較多。」

北卡的進攻手段多樣，強森在側翼進攻，梅耶能夠強打籃下，懷特能夠從任何位置發動攻擊。6尺8吋的強森在大二球季後離開匹茲堡大學，改穿北卡球衣，今年念運動管理研究所，為學校出戰第三個球季，這名碩班大學長場均16.9分全隊最高，大一主控懷特16.3分次之，梅耶14.7分10.5籃板場均雙十。

這三名球員場均輸出47.9分，是北卡近10年來得分最高的三巨頭組合。2009年漢斯布洛（Tyler Hansbrough）、勞森（Ty Lawson）、和艾靈頓（Wayne Ellington）三人場均53.1分，助威廉斯（Roy Wiwlliams）拿下執教北卡的第二座全國冠軍。

另一名大四後衛威廉斯（Kenny Williams）說：「他們知道好的出手時機，但我認為他們的無私是其中關鍵，他們都想要球隊贏球。」