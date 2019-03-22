NCAA／爾灣加大教練帶兵有方 星二代慕名而來

2019-03-22 16:42 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



爾灣加大教練帶兵有方，星二代慕名而來。 世界日報 分享 facebook

加州大學爾灣分校（UC Irvine）今年入選全國錦標賽、隊史才第二次，不過他們用實力向外界證明，球隊不僅只有奇特吉祥物（食蟻獸）讓人印象深刻。

UCI首輪將對上南區第四種子堪薩斯州大，UCI在南區僅名列第13種子，不過該校本季30勝5敗，是錦標賽中本季拿超過30勝的五支球隊之一。他們也是本季大西聯盟冠軍（Big West），從1月中至今已經16連勝，寫下NCAA第一級賽事第三長紀錄。

總教練透納（Russell Turner）說：「我想應該不會有人認真看待我們30勝和16連勝。」UCI的陣容齊全且有經驗，隊上四名球員的父親或祖父闖蕩過NBA和NCAA。

哈薩德（Max Hazzard）場均12.5分，是隊上得分主力、大西聯盟冠軍賽MVP，他的祖父Walt Hazzard是60年代NBA球星，過去曾執教過洛杉磯加大（UCLA）；另一名大四生瑞佛斯（Spencer Rivers）來頭更為驚人，他的父親是NBA快艇隊總教練Doc Rivers，哥哥Austin Rivers目前效力火箭隊。

透納在2010執教UCI前，曾在勇士隊擔任過六季助教，快艇隊主帥瑞佛斯說：「很多NBA的球員都知道透納是好教練，所以想讓自己的孩子給透納指導。」

威爾普（Collin Welp）和巴特勒（JC Butler）兩名新人也出自籃球世家，威爾普的父親（Chris Welp）是德國知名籃球員，曾拿過歐洲國家盃MVP，在NBA打過四季；巴特勒的父親（Caron Butler）也是耳熟能詳的NBA球員，14年職業生涯、兩度入選明星賽。