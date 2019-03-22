SBL／夏普關鍵進球 裕隆逆轉

2019-03-22 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北報導



裕隆新洋將夏普（左）開心地與隊友慶祝逆轉勝。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

近期陷入連敗低潮的裕隆隊，本周迎來金酒隊前洋將夏普，決勝節在林韋翰個人連拿七分領軍，加上夏普在終場前卅五點五秒擺進逆轉兩分，助隊以八十四比八十一後來居上擊敗璞園隊，中止五連敗。

金酒與裕隆本周洋將都做出變動，金酒找回上季曾效力富邦隊的賽勒，將膝蓋有傷的夏普釋出，而裕隆原洋將桑尼則是受背傷所苦，日前自請離隊，球隊緊急找來夏普救火。

裕隆林韋翰（右）關鍵時刻連得7分。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

昨天是裕隆本季首場的「主場日」，在近千名球迷加油下，上半場裕隆一度領先達十五分，卻在易籃後遭到逆轉，好在決勝節回穩。

夏普此役上場卅二分鐘，繳出十一分、十四籃板，表現並未特別亮眼，不過裕隆執行教練李啟億對於夏普首場表現仍感到滿意，「之前他因傷休息了幾天，體能狀況可能有些影響，在沒有過多訓練的情況下，他的表現還算不錯。」

裕隆胡凱翔在最後關頭罰進關鍵2分。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

而歷經因傷被釋出，但又馬上找到工作的夏普談到自己的傷勢，先是開玩笑的說：「自己是心裡受傷。」隨後他表示，自己主要是膝蓋的傷勢，不過對於傷勢程度沒多做說明，「很開心能來到這支球隊，這是場團隊勝利，首場比賽打得還好，我還可以表現得更好。」

一度克服雙位數落後劣勢並超前的璞園主帥麥班達則表示，球隊必須在季後賽前學會不要輸給自己，球隊必須要改善失誤、交代不清楚的缺點，迎接季後賽。