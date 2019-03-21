SBL／首披裕隆球衣就建功 夏普笑稱心裡受傷

2019-03-21 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



夏普（左）首披裕隆隊戰袍。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 金酒與裕隆隊本周進行洋將異動，金酒用膝傷積水原因釋出夏普（Walter Sharpe），找來上季曾效力富邦隊的賽勒（Garret Siler），而裕隆原洋將桑尼則因受背傷所苦，日前自請離隊，球隊緊急找來夏普救火，形成詭譎情況；談到自己的傷勢，夏普先是開玩笑地說是「內心受傷」，後來才表示自己真的膝傷受傷，不過並未多說傷勢程度。

近期陷入連敗的裕隆，今天面對衛冕軍在上半場一度握有15分的領先優勢，不過卻在第三節發生亂流，遭到逆轉，好在決勝節靠著林韋翰個人連拿7分，加上夏普在終場前35.5秒擺進逆轉2分，胡凱翔2罰俱中替球隊鎖住勝利，最終以3分差驚險收下勝利，中止5連敗。

裕隆執行教練李啟億賽後直呼是在驚濤駭浪中拿下這場勝利，對於夏普首場的表現，他表示，在他受傷休了幾天、沒有過多訓練的情況下，對他的表現還算滿意。

夏普重回SBL首戰繳出11分、14籃板，另有抄截、助攻各2，並送出1阻攻，對於自己的表現，夏普認為還可以更好，「這是場團隊的勝利，自己打的還好，還有很多進步空間。」

而落敗的璞園主帥麥班達談到面對裕隆又換新洋將，他說：「感覺我們每次碰上裕隆，他們的雙洋將都不同，所以我也很難對他們做出比較，不過我很開心看到夏普這麼快完全康復回來，不管他在哪一隊，破壞力就是擺在那邊。」